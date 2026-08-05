„Să anunți trecerea României la euro fără o dezbatere națională reală și fără ca poporul român să-și fi exprimat limpede voința nu este reformă. O asemenea decizie ar însemna, politic și moral, trădarea leului, a interesului național și a încrederii datorate românilor”, a scris Călin Georgescu într-o postare pe Facebook.

Postarea lui Călin Georgescu a venit după ce preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat luni că aderarea la zona Euro reprezintă „o ţintă” pentru România, dar și după ce președintele Nicușor Dan a transmis, după reconfirmarea ratingului de țară, că „România funcționează”, și a mai vorbit și despre un acord politic pentru trecerea la zona Euro.

Fostul candidat a vorbit și despre „renunțarea la suveranitate” în cazul trecerii la moneda europeană.

„Renunți la leu, renunți la suveranitate. O țară este stăpână pe soarta ei atunci când are control deplin asupra propriei monede. Leul este mai mult decât o monedă. Este fortăreața noastră, principalul instrument prin care ne apărăm economia. Leul este al românilor: păstrăm leul, păstrăm șansa de a ne reface țara prin noi înșine”, a mai scris Călin Georgescu.

Mai mult, el a lansat și noi scenarii despre economia națională: „Trecerea la euro ar duce la o scumpire generalizată. Veniturile vor rămâne la fel, în timp ce costurile vieții vor exploda. Din nou. Cine va plăti prețul? Poporul român. Omul de rând. Micul producător va fi lovit crunt, până la dispariție”.

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