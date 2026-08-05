A fost atins un nou debit minim istoric

Dunărea a atins, cu două zile mai devreme faţă de prognoza iniţială, un nou debit minim istoric. Hidrologii prognozaseră că debitul Dunării va ajunge sub minimul istoric din anul 2003, în data de 7 august, când va fi de 1.400 metri cubi/secundă, dar acesta a fost atins încă de miercuri, 5 august.

La intrarea în ţară, debitele Dunării au valoarea de 1.450 mc/s, fiind de trei ori mai mici decât media multianuală a lunii august, respectiv de 3.900 de mc/s.

Patru barje urmează să fie scufundate în apele Dunării, miercuri, după ora 14:00, pentru a crește nivelul Dunării în zona Cernavodă cu 10-12 cm.

„Scopul acestui proces este să crească nivelul Dunării în zona Cernavodă cu până la 10 centimetri și, practic, să reducă decalajul prognozat de Instititul Național de Hidrologie care arăta că până în ziua de vineri ar fi scăzut nivelul Dunării cu 16 cm, adică ar fi ajuns la minus 233. Astăzi debitul Dunării atinge un nou minim istoric, de 1400 mc/s”, a precizat pentru Libertatea Ana-Maria Agiu, purtătorul de cuvânt al Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR).

După dislocarea stâncii Pârjoaia, specialiştii afirmă că s-a obţinut iniţial o stabilizare a nivelului apei, înregistrându-se o creştere ușoară, cu doi centimetri.

„Nivelul Dunării la Cernavodă, doar prin dislocarea acelei stânci, a crescut cu 2 cm. Acel moment în care Dunărea ar scădea la mai mult de 2 metri – 2,31 metri sunt prognozați acum la sfârșitul săptămânii vitoare. Practic, s-au mai câștigat câteva zile”, a adăugat ea.

Operațiunea de scufundare a celor patru barje în Dunăre

Acţiunile de dragaj pe braţul Dunărea Veche continuă, iar în zonă sunt mai multe excavatoare care sparg mecanizat, în zona exploziei stâncii, pentru a avea material suficient în vederea încărcării barjelor.

Scufundarea controlată a celor patru barje umplute cu piatră și stâncă are rolul de a crea un baraj de fund în albia Dunării.

„Scopul operațiunii este de a crește nivelul Dunării din zona Cernavodă. De a dirija o parte din debite către Dunărea Veche, la aceasta contribuie și intervențiile de dragaj realizate de către Administrația Fluvială a Dunării de Jos”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al ANAR.

Ea a adăugat că se va crea „un dig de dirijare”, având ca principal obiectiv „de a asigura o redirijare a debitelor spre Dunărea Veche, spre brațul care duce spre Cernavodă, astfel încât nivelul Dunării să poată să crească spre 10 cm și să se mențină în continuare funcțional Reactorul 2 de la Cernavodă”.

Curenții puternici ar putea amâna operațiunea

Scufundarea efectivă rămâne însă sub semnul întrebării până când specialiștii se vor asigura că manevrele pot fi executate fără riscuri pentru muncitori, în urma unor curenți fluviali periculoși.

„Deocamdată, specialiștii evaluează condițiile de siguranță în care se va efectua manevra, cât și condițiile de siguranță ale oamenilor, pentru că sunt curenți foarte puternici în zonă. Există posibilitatea ca în cazul în care aceste condiții de siguranță nu vor permite să se amâne (operațiunea n.r.) pentru ziua de mâine”, a adăugat Ana-Maria Agiu.

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