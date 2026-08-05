Record de frig în Antarctica: -84,1 grade Celsius

În timp ce valurile de căldură domină știrile din emisfera nordică, Antarctica transmite un mesaj din extrema opusă. Stația de cercetare Concordia a înregistrat în luna iulie o temperatură de minus 84,1 grade Celsius, cea mai scăzută valoare măsurată pe Terra în ultimii peste 12 ani.

Pentru cercetători, aceste măsurători reprezintă mai mult decât o simplă cifră, fiind un semnal al complexității fenomenelor climatice la nivel global.

Temperatura record, înregistrată de două ori în câteva minute

Termometrul stației Concordia a indicat valoarea istorică de minus 84,1 grade Celsius de două ori, la interval de doar nouă minute: pe 18 iulie, la ora 06:25, și din nou la ora 06:34. Potrivit publicației Smithsonian Magazine, este cea mai scăzută temperatură înregistrată la nivel mondial din 2012.

Stația Concordia este amplasată pe un strat de gheață cu o grosime de aproximativ 3.300 de metri, în centrul platoului antarctic, la peste 1.000 de kilometri de cea mai apropiată coastă.

Baza este administrată în comun de Programul Național Italian de Cercetare în Antarctica și Institutul Polar Francez Paul-Émile Victor. Recordul absolut al stației rămâne însă cel din 2010, când au fost măsurate minus 84,7 grade Celsius.

Șeful stației: „Valorile sunt remarcabile”

Gabriele Carugati, chimist specializat în studiul atmosferei, glaciolog și director al stației Concordia, a declarat că noile măsurători sunt „remarcabile” și demonstrează „cât de variabilă poate fi în continuare vremea în Antarctica”. Într-un interviu acordat publicației Live Science, acesta a explicat că, deși echipa este obișnuită cu temperaturi de până la minus 80 de grade Celsius, valorile înregistrate în iulie i-au surprins chiar și pe cercetătorii cu experiență.

Carugati a subliniat diferența dintre fenomenele meteorologice de scurtă durată și schimbările climatice pe termen lung: „Schimbările climatice descriu tendințele globale pe termen lung, în timp ce fenomenele meteorologice individuale pot produce în continuare episoade de frig extrem”.

„Antarctica este influențată de procese atmosferice complexe, astfel încât o temperatură minimă extremă într-un anumit loc nu contrazice imaginea de ansamblu a încălzirii globale”, a explicat Gabriele Carugati.

Cu puțin timp înainte, un record de căldură fusese înregistrat tot în Antarctica

În aceeași perioadă, continentul antarctic a fost scena unui alt fenomen meteorologic extrem.

La baza argentiniană Esperanza, situată în cel mai nordic punct al Peninsulei Antarctice, pe Peninsula Trinity, au fost înregistrate pe 6 iunie temperaturi de 15,4 grade Celsius, un record absolut pentru sezonul de iarnă în această regiune. Timp de trei săptămâni consecutive, temperaturile au rămas peste pragul de îngheț, în plină iarnă antarctică.

Schimbările climatice afectează și Antarctica, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute. Continentul pierde masă de gheață, iar Oceanul Austral se încălzește, punând în pericol populațiile de krill, pinguini și foci cu blană. Modele climatice recente arată că lanțurile muntoase au contribuit la acoperirea cu gheață a Antarcticii în urmă cu aproximativ 34 de milioane de ani, însă în prezent, evoluția este în sens invers.

În plus, cercetătorii au descoperit fisuri adânci în platforma de gheață din apropierea ghețarului Thwaites, supranumit „Ghețarul Apocalipsei”, o situație calificată drept „dramatică”.

Johan Rockström, directorul Institutului Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic, a avertizat într-un interviu acordat publicației NYT: „2026 este doar începutul. Situația se va agrava inevitabil. Va deveni din ce în ce mai gravă până când, mă tem, vom depăși limitele capacității noastre de adaptare”.

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