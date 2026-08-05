Inițiativa, votată anterior de Senat pe 4 august, a revenit la Camera Deputaților pentru dezbaterea și votul final. Raportul de admitere a fost susținut în comisii de o alianță ad-hoc între PSD și AUR, motivată de criza energetică regională și capacitățile limitate de import. Trecerea amendamentului a stârnit însă un scandal politic de proporții în plen, din cauza riscului ca România să piardă fonduri europene cruciale.

Avertismentul Guvernului: Pericol direct de restituire a banilor și blocare a cererilor de plată 5 și 6

Adoptarea amendamentului a fost primită cu critici dure de la tribuna Parlamentului de către reprezentanții Guvernului și ai opoziției. Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat că măsura încalcă jalonul 114 din PNRR, o reformă deja plătită României prin cererea de plată numărul 2.

Dragoș Pîslaru a subliniat că nu exista niciun risc iminent ca vreo centrală pe cărbune să fie oprită brusc, Guvernul purtând deja negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene pentru ajustarea termenelor. Oficialul a avertizat că reevaluarea unui jalon considerat închis expune țara la penalități financiare drastice și riscă să blocheze integral depunerea cererilor de plată 5 și 6.

Scepticismul a fost dublat de intervenția deputatului PNL Ionel Ovidiu Bogdan, care a acuzat inițiatorii amendamentului de populism politic în detrimentul atragerii fondurilor europene. De asemenea, deputatul USR Bogdan-Ionel Rodeanu a reclamat că măsura transformă întreaga lege într-un mecanism nefuncțional, preluat tardiv din inițiative anterioare blocate tot în Parlament.

Opoziția și inițiatorii susțin securitatea energetică: „Lumea trebuie să aprindă lumina”

De cealaltă parte, susținătorii modificării au argumentat că oprirea capacităților pe cărbune fără a pune nimic în loc pune în pericol grav stabilitatea Rețelei Electrice Naționale. Deputatul PSD Ilie Toma a atras atenția asupra specificului tehnic din teren, arătând că o centrală minieră sau un grup energetic oprit mai mult de trei luni suferă avarii majore la echipamente, fiind extrem de greu și costisitor de repornit ulterior.

Liderul AUR, George Simion, a sprijinit amendamentul, acuzând că politicile din ultimii ani au dus la închiderea precipitată a producției naționale de energie și la blocarea unor obiective hidroenergetice majore, precum cele de la Răstolița sau din Defileul Jiului.

Regulile pentru încălzire: Contoare individuale până în 2030 și norme stricte pentru biomasă

Pe lângă disputele politice privind cărbunele, proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire aduce obligații clare pentru populație și administrațiile locale în vederea reducerii emisiilor poluante.

Forma finală a legii stabilește obligativitatea montării de contoare individuale pentru încălzire și apă caldă în toate spațiile locative din blocurile racordate la sistemul centralizat de termoficare, termenul-limită fiind sfârșitul anului 2030. De asemenea, actul normativ reglementează strict piața lemnelor de foc: biomasa forestieră comercializată pentru încălzire va trebui să provină exclusiv din surse sustenabile certificate, iar primăriile vor fi obligate să deruleze programe speciale de sprijin pentru înlocuirea sobelor vechi și a sistemelor poluant de încălzire din gospodării.

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