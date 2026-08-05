Tricoul care nu miroase are șapte elemente în material

Un startup american, Hercleon, a lansat tricoul HercShirt V5.0. Cercetătorii susțin că produsul rămâne proaspăt și fără miros până la 30 de zile fără spălare.

Secretul acestui tricou inovator constă în „șapte elemente care combat mirosurile”, integrate direct în țesătura materialului, după cum afirmă reprezentanții companiei, citați de Daily Mail.

Printre cele mai importante se numără cuprul și argintul, cunoscute pentru proprietățile lor antimicrobiene, care elimină bacteriile responsabile de mirosurile neplăcute. În plus, tricoul conține cenușă vulcanică, un material bogat în minerale poroase ce absorb mirosurile, similar cu argila folosită în nisipul pentru pisici.

Tricoul vine în trei variante și costă până la 68 de euro

HercShirt este disponibil în trei variante, în funcție de durata protecției împotriva mirosurilor. Varianta „Budget” oferă prospețime timp de trei zile, „Standard” rezistă până la două săptămâni, iar versiunea „Max” promite până la o lună întreagă de utilizare fără spălare. Totuși, cea mai performantă versiune, „Max”, are un preț de 68 de euro.

Inventarul tricoului a explicat cum a reușit să neutralizeze mirosul de transpirație

Inventatorul acestui concept este Wenceslaus Muenyi, originar din Camerun, care a declarat că inspirația i-a venit în timpul unei călătorii.

„După câteva săptămâni de călătorit, toate hainele mele miroseau îngrozitor”, a spus el. Astfel, a dezvoltat materialul „HercFiber”, conceput pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute.

Mirosul corpului apare nu doar din cauza transpirației sau murdăriei, ci și a bacteriilor care se hrănesc cu acestea, producând compuși responsabili pentru mirosurile neplăcute.

„Cuprul și argintul, integrate în țesătura tricoului, ajută la eliminarea acestor bacterii, prevenind apariția mirosurilor neplăcute, indiferent de cât de mult transpiri”, a explicat Muenyi, citat de Daily Mail.

Într-o discuție pe Reddit, Muenyi a menționat un studiu realizat de Universitatea din Southampton, care a demonstrat capacitatea antimicrobiană extraordinară a cuprului. Cercetătorii au constatat că bacterii periculoase, precum MRSA, au fost distruse imediat după contactul cu suprafețe din cupru sau aliajele acestuia. De altfel, suprafețele antimicrobiene din cupru sunt deja utilizate în spitale, școli, hub-uri de transport, săli de sport și birouri pentru a reduce răspândirea infecțiilor. Deși tricoul nu este o alternativă la igiena personală și nici nu este auto-curățabil, murdăria sau petele de mâncare rămân pe material dacă nu sunt curățate, produsul continuă să atragă atenția consumatorilor.

O invenție ciudată a devenit populară și în România, în primăvara acestui an. Un inventator din Bârlad a reușit să creeze mașina care imită mersul pe jos. Ea promite 333 km/h în doar o secundă, iar românul își propunea să „cucerească lumea” cu noua descoperire.

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