Miercuri, la ora 10:00, exact în momentul în care avertizarea Cod Roșu de temperaturi extreme intra oficial în vigoare pentru șapte județe din vest și nord-vest, pe crestele Carpaților atmosfera evoca mai degrabă o dimineață răcoroasă de toamnă.

Potrivit hărții în timp real publicate pe platforma oficială meteoromania.ro, în timp ce la stațiile meteo din Câmpia de Vest valorile termice urcau deja vertiginos spre 30°C la prima oră a dimineții, trecând de 33 de grade în vestul țării, la stația meteorologică de înaltă altitudine Vârful Omu, situată la 2.505 metri altitudine în Masivul Bucegi, mercurul din termometre indica doar 12 grade Celsius.

Contrastul de 20 de grade între cele mai înalte reliefuri și zonele joase de câmpie ilustrează mecanismul fizic prin care cupola de aer tropical acoperă teritoriul național. Aerul cald, de origine nord-africană, presează în special la altitudini joase și medii, în timp ce pe crestele montane înalte influența maselor de aer răcoros de altitudine se menține temporar.

Locul din România unde se înregistrau 12 grade la ora 10.00, fix când a intrat în vigoare codul roșu de caniculă extremă pentru 7 județe

La ora 11:00, conform noii hărți piblicate de ANM, la Omu termperatura crescuse cu un singur grad, ajungând la 13, în vreme ce la Holod, în Bihor, se înregistrau deja 35 de grade.

Conform avertizărilor actualizate de meteorologi, codul roșu vizează județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. În aceste regiuni, ANM avertizează că maximele la umbră vor atinge între 39 și 41 de grade Celsius, fiind prognozate valori apropiate sau chiar peste recordurile absolute de temperatură ale lunii august.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) depășește pragul critic de 80 de unități, ceea me face ca temperatura resimțită de corp să fie considerabil mai mare.

Harta avertizărilor ANM arată că restul țării este acoperit de coduri portocalii și galbene de disconfort termic accentuat. Chiar și în regiunile montane înalte unde dimineața a debutat cu temperaturi blânde de 12-14 grade, radiația solară directă crește rapid resimțirea termică până la mijlocul zilei.

Nopțile rămân tropicale pe suprafețe extinse, cu minime nocturne ce nu coboară sub 20-25 de grade în zona de câmpie și în Dealurile de Vest.

Analiza hărților cu date deschise ale ANM indică o persistență a acestei mase de aer fierbinte cel puțin până spre finalul săptămânii, când instabilitatea atmosferică și pătrunderea unor mase de aer mai răcoros dinspre nord-vestul continentului vor aduce ploi torențiale și o scădere treptată a temperaturilor. Până atunci, autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele amiezii și hidratarea corespunzătoare.

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