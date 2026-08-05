Semnificația religioasă pentru Schimbarea la Față a Domnului

Din punct de vedere religios, Schimbarea la Față a Domnului amintește de momentul în care Iisus Hristos s-a urcat pe Muntele Tabor alături de trei dintre ucenicii Săi favoriți — Petru, Iacov și Ioan. Acolo, Mântuitorul și-a arătat slava dumnezeiască: chipul I-a strălucit ca soarele, iar veșmintele I s-au făcut albe ca lumina.

În timpul acestei minuni, alături de Iisus au apărut proorocii Moise și Ilie, vorbind despre patimile și moartea pe care Hristos avea să le îndure la Ierusalim. Sărbătoarea simbolizează posibilitatea oamenilor de a se lumina și de a se transforma duhovnicește prin credință și rugăciune.

Dezlegare la pește în plin Post al Adormirii Maicii Domnului

Schimbarea la Față pică întotdeauna în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului (1-14 august), un post aspru de două săptămâni. Cu toate acestea, fiind o sărbătoare împărătească, Biserica Ortodoxă acordă credincioșilor dezlegare la pește, vin și ulei.

În multe comunități din țară, credincioșii merg de dimineață la biserică purtând struguri și alte roade ale pământului pentru a fi sfințite de preoți. Acești struguri sfințiți se împart apoi de sufletul celor adormiți sau se consumă în familie pentru sănătate.

Tradiții și superstiții de Schimbarea la Față a Domnului. Ce este interzis să faci pe 6 august

În cultura populară românească, 6 august este privită ca o zi de hotar. Se spune că de la Schimbarea la Față natura „își schimbă haina”, iar frunzele copacilor începe treptat să se îngălbenească.

Oamenii din mediul rural respectă cu strictețe câteva interdicții străvechi pentru a fi feriți de ghinion și boli. În această zi festivă nu se spală rufe, nu se coase și nu se efectuează munci grele în gospodărie sau la câmp. Se crede că cei care lucrează pe 6 august riscă să se îmbolnăvească sau să atragă pagube asupra recoltelor.

De asemenea, bătrânii sfătuiesc ca în această zi să se evite certurile și supărările. Cei care se ceartă de Schimbarea la Față vor fi supărați tot restul anului. De asemenea, tradiția spune că nu este bine să te scalzi în apele curgătoare de munte, deoarece apele încep să se răcească, iar riscul de îmbolnăvire crește.

Cum va fi vremea în toamnă, potrivit semnelor din bătrâni

Din bătrâni se păstrează și serie de observații meteorologice empirice. Dacă ziua de 6 august este însorită și senină, toamna va fi una blândă, lungă și rodnică.

În schimb, dacă de Schimbarea la Față plouă, tradiția populară spune că vom avea parte de o toamnă ploioasă și o iarnă geroasă.

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