Într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, Celia a recunoscut că separarea de tatăl copiilor a reprezentat o schimbare importantă pentru ea, iar perioada pe care o traversează este una complicată.

„Eu în momentul de față, într-adevăr, sunt într-o perioadă destul de dificilă a vieții mele, dar sunt foarte ancorată în Dumnezeu. Am lăsat tot greul în mâinile Lui și nu îmi mai fac probleme”, a declarat Celia.

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Cântăreața a spus că despărțirea de soț și faptul că a trebuit să o ia de la capăt au fost schimbări care au afectat-o mult.

„E o schimbare în faptul că m-am despărțit de soțul meu, faptul că am luat-o de la capăt, sunt mai multe lucruri care m-au dat de toți pereții, dar toți trecem prin asta. Nu sunt nici prima, nu sunt nici ultima, am încredere că Dumnezeu e alături de mine orice ar fi de acum încolo, așa că mergem înainte.”, a mai spus artista.

Celia și fostul soț au împreună doi copii, un băiat, în vârstă de 13 ani și o fetiță, în vârstă de 4 ani.„Băiatul meu face 13 ani, iar fetița are 4 ani. E o etapă frumoasă. El acum e mai pe val, s-a întâmplat să fie și bulversantă despărțirea noastră, probabil pentru ambii copii, dar mergem înainte și exact cum spuneam, toți suntem mișcați de vânt în dreapta și stânga, important e să ne menținem pozitivi, cu credință în Dumnezeu, și să mergem înainte.”, a explicat Celia.

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