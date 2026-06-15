Andreea Popescu și Dan Alexa au fost surprinși recent în două dintre cele mai cunoscute localuri din Capitală. Imaginile publicate de CANCAN.RO îi arată pe cei doi în timpul unor interacțiuni care au inclus apeluri telefonice repetate, discuții în afara clubului și o întâlnire care a continuat după plecarea din local.

 
 @cancan_ro Dacă ar exista un trofeu pentru perseverență în amor, Andreea Popescu ar fi urcat pe podium fără emoții. CANCAN.RO a surprins o adevărată cursă de urmărire, în care protagonista noastră a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i capta atenția lui Dan Alexa. Problema? Antrenorul părea că ar face orice să dispară de pe fața pământului și să nu mai fie găsit niciodată. Dar bruneta nu s-a lăsat învinsă și a luptat până în ultimul moment. Nu părăsiți pagina, urmează un adevărat spectacol, marca Andreea Popescu! #andreeapopescu #danalexa #relatie #showbiz #cancan ♬ original sound - cancan.ro

Apariție atent pregătită într-un local din Capitală

Potrivit imaginilor apărute în presa mondenă, Andreea Popescu și-a făcut apariția la un local din Herăstrău alături de un grup de prieteni. Bruneta a ales o ținută elegantă pentru ieșirea în oraș și a petrecut o perioadă analizând atmosfera din local.

Înainte de a interacționa cu Dan Alexa, aceasta a fost surprinsă discutând cu o prietenă și privind în mod repetat în jurul său. Ulterior, cei doi s-au aflat în același local.

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Mai multe apeluri telefonice și o discuție în afara clubului

La un moment dat, Andreea Popescu a ieșit din club și l-a contactat telefonic pe Dan Alexa. Conform informațiilor publicate de sursa citată, aceasta a încercat să îl convingă să poarte o discuție în afara localului.

În timpul conversației telefonice, pe înregistrare se aude replica: „Când? Hai mă, ești tâmpit? Vino încoace!”.

După mai multe apeluri, antrenorul a acceptat să discute cu aceasta. Întâlnirea a avut loc în afara localului și a durat câteva minute.

După discuția avută cu Andreea Popescu, Dan Alexa s-a întors în club pentru scurt timp. Ulterior, acesta a decis să plece și să își continue seara la un alt club. Potrivit imaginilor publicate de CANCAN.RO, mutarea într-o altă locație nu a însemnat însă și încheierea interacțiunilor dintre cei doi.

Apeluri repetate după plecarea antrenorului

La scurt timp după sosirea lui Dan Alexa la Nuba, și Andreea Popescu a ajuns în același local. Cei doi au fost surprinși din nou în apropiere unul de celălalt, iar bruneta a încercat în repetate rânduri să inițieze conversații.

Imaginile arată că, la un moment dat, Andreea Popescu a dansat în apropierea antrenorului, în timp ce acesta a rămas rezervat și nu a avut reacții vizibile. Ulterior, Dan Alexa s-a ridicat și a părăsit zona în care se afla.

După ce Dan Alexa a plecat, Andreea Popescu a ieșit la rândul său din club și a fost surprinsă în timp ce vorbea la telefon. Discuția a părut una tensionată, bruneta gesticulând și exprimându-și nemulțumirea față de lipsa de atenție pe care o primea din partea antrenorului. După câteva minute petrecute pe pontonul localului, aceasta a plecat spre casă.

Întâlnirea ar fi continuat după plecarea din club

Povestea serii nu s-ar fi încheiat odată cu plecarea Andreei Popescu. La câteva zeci de minute după ce aceasta a ajuns acasă, Dan Alexa și-ar fi luat rămas-bun de la prietenii săi și s-ar fi îndreptat către locuința brunetei.

Imaginile și informațiile apărute în spațiul public alimentează astfel speculațiile privind natura relației dintre cei doi, în condițiile în care nici Andreea Popescu, nici Dan Alexa nu au făcut declarații oficiale pe marginea acestor apariții.

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