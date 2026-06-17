Gabi Tamaș, la „Insula Iubirii”: „Nu știu ce le face”. Anunțul lui Răzvan Simion: „Te putem aranja”

În cel mai nou episod al emisiunii „Fiertzi pe Mondial”, care se vede pe AntenaPlay, Răzvan Simion a vorbit cu Gabi Tamaș și Dan Alexa despre emisiunile în care ei au apărut la Antena 1.

„Se califică Gabi Tamaș ca ispită la Insula Iubirii?”, a fost descrierea care a apărut pe TikTok în dreptul unui clip video în care cele trei vedete discută.

Mai întâi, Răzvan Simion a vorbit cu Gabriel Tamaș despre banii pe care acesta i-a primit de la Antena 1 pentru Asia Express 2025 și Survivor România 2026.

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„Omul care a luat cei mai mulți bani de la Antena 1 în ultimele 365 de zile. Dacă mai era Next Star, de copii, câștigai și concursul ăla. Am o întrebare: ce faci cu atâția bani?”, a spus Răzvan Simion.

„Nu știu! Îi dau soției. Mă mai duc și la Insula Iubirii”, a răspuns Gabi Tamaș, care a fost completat imediat de Dan Alexa: „Asta îi lipsește, Insula Iubiii”!

După care între cei trei a urmat un dialog amuzant:

Răzvan Simion: „Vrei să te duci la Insula Iubirii? Că te putem aranja. În ce parte a show-ului?”

Gabi Tamaș: „Ispită”

Răzvan Simion: „Ai voie, primești derogare?”

Gabi Tamaș: „Nu știu, dar încerc”

Răzvan Simion: „Crezi că te califici? Ce te califică pe tine să fii ispită?”

Gabi Tamaș: „Nu, dar încerc. Sunt prieten cu Dan Alexa și m-a învățat foarte multe”

Dan Alexa: „Exagerează”

Răzvan Simion: „El e mai amorez, inimă zburdalnică?”

Gabi Tamaș: „Nu ai citit ziarele? Nu știu ce le face… Eu chiar mă întreb”

Dan Alexa: „E și mult folclor… Știi cât m-a costat folclorul ăsta…”

Gabi Tamaș: „Deci tu dai bani la ziare, din cauza asta apari”

Dan Alexa: „Nu… Cât tumultum…”

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