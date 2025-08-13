După scandalul răsunător în care a fost implicată Andrada, femeia care i-a dăruit un fiu, Dan Alexa vorbește pentru prima dată despre divorțul oficial. Concurentul de la Asia Express a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, că separarea de soția sa a avut loc deja, în mare discreție, la notar, și nu la tribunal.
„Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan”, a declarat Dan Alexa.VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 11
Decizia luată în privința copilului
În vârstă de 45 de ani, fostul fotbalist a decis să pună punct mariajului de șase ani după ce Andrada ar fi fost surprinsă părăsind locuința lui Alex Bodi, episod care i-a ruinat definitiv imaginea în ochii antrenorului. Deși episodul a provocat un scandal mediatic de proporții, cei doi foști soți au reușit ulterior să îngroape securea războiului și să ajungă la o înțelegere amiabilă.
„Custodia va fi comună. Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”, a încheiat fostul jucător de la Rapid.
Chiar și după ce a fost trădat, antrenorul a pus pe primul loc liniștea copilului. În prezent, relația dintre el și Andrada se rezumă strict la creșterea și bunăstarea micuțului, ambii părinți dorindu-și să îi ofere un mediu stabil, departe de tensiuni și scandaluri.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.