După scandalul răsunător în care a fost implicată Andrada, femeia care i-a dăruit un fiu, Dan Alexa vorbește pentru prima dată despre divorțul oficial. Concurentul de la Asia Express a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, că separarea de soția sa a avut loc deja, în mare discreție, la notar, și nu la tribunal.

„Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan”, a declarat Dan Alexa.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Decizia luată în privința copilului

În vârstă de 45 de ani, fostul fotbalist a decis să pună punct mariajului de șase ani după ce Andrada ar fi fost surprinsă părăsind locuința lui Alex Bodi, episod care i-a ruinat definitiv imaginea în ochii antrenorului. Deși episodul a provocat un scandal mediatic de proporții, cei doi foști soți au reușit ulterior să îngroape securea războiului și să ajungă la o înțelegere amiabilă.

Recomandări Experiment Libertatea. Cum sunt preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România, în pieţe şi la hipermarket. Marile surprize de la raft

„Custodia va fi comună. Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”, a încheiat fostul jucător de la Rapid.

Chiar și după ce a fost trădat, antrenorul a pus pe primul loc liniștea copilului. În prezent, relația dintre el și Andrada se rezumă strict la creșterea și bunăstarea micuțului, ambii părinți dorindu-și să îi ofere un mediu stabil, departe de tensiuni și scandaluri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE