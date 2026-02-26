Cei care vor continua să impună șoferilor aceste sarcini riscă amenzi de până la 30.000 de lei.

Cum se schimbă regulile jocului în transporturi

Conform noii inițiative legislative, orice încercare de a forța un șofer să manipuleze marfa devine ilegală.

Aceasta înseamnă că toate clauzele din contractele de muncă sau de transport, instrucțiunile interne ori simplele solicitări venite din partea clienților vor fi considerate nule de drept dacă încalcă această interdicție.

Responsabilitatea legală și logistică pentru operațiunile de încărcare și descărcare va cădea exclusiv pe umerii beneficiarului, furnizorului sau intermediarului, după caz. Aceștia vor fi obligați să respecte și normele de sănătate și securitate în muncă.

În cazul nerespectării noilor prevederi, Inspecția Muncii va avea competența de a solicita documente și de a efectua controale atât la sediile firmelor, cât și direct la rampele de încărcare/descărcare.

Sancțiunile sunt severe: partea găsită vinovată – fie ea transportator, client sau intermediar – va primi o amendă cuprinsă între 10.000 și 30.000 de lei.

Când pot șoferii să descarce marfa

Legea prevede totuși și situații specifice în care interdicția nu se aplică, fiind vorba de transporturi specializate unde manipularea este considerată parte integrantă a serviciului.

Printre acestea se numără în mod explicit:

Transportul de mărfuri vrac;

Transportul de combustibil;

Transportatorii de vehicule;

Transportul de animale vii.

Traseul legislativ și impactul asupra pieței

Proiectul a fost adoptat tacit de Senat, în forma sa inițială, ca urmare a depășirii termenului legal de dezbatere (în baza articolului 75, alineatul 2 din Constituția României).

Dacă va trece de Camera Deputațiol, forul decizional și va deveni lege, aceasta va intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Ulterior, Ministerul Muncii va avea la dispoziție 90 de zile pentru a emite normele metodologice de aplicare.

Într-o perioadă în care transportatorii resimt o presiune tot mai mare generată de costuri, taxe și obligații administrative, această reglementare va modifica semnificativ modul în care sunt distribuite responsabilitățile și riscurile contractuale pe piața din România.

România calcă pe urmele Europei Occidentale

Prin această mutare, țara noastră se aliniază la tendințele europene, unde protejarea șoferilor de sarcini suplimentare a devenit deja normă în anumite state:

Portugalia (2021): A introdus un decret-lege care mută responsabilitatea principală spre expeditor sau destinatar. Dacă transportatorul își asumă operațiunea, aceasta trebuie făcută de un angajat calificat, altul decât șoferul. Timpul de așteptare este limitat la două ore, se prevăd compensații pentru întârzieri, iar amenzile ajung la 15.000 de euro.

A introdus un decret-lege care mută responsabilitatea principală spre expeditor sau destinatar. Dacă transportatorul își asumă operațiunea, aceasta trebuie făcută de un angajat calificat, altul decât șoferul. Timpul de așteptare este limitat la două ore, se prevăd compensații pentru întârzieri, iar amenzile ajung la 15.000 de euro. Spania (2022): A interzis participarea șoferilor de camioane de peste 7,5 tone la încărcare și descărcare, excepțiile fiind limitate (animale vii, cisterne, mutări etc.). Companiile care încalcă regula pot fi amendate cu până la 4.600 de euro.

A interzis participarea șoferilor de camioane de peste 7,5 tone la încărcare și descărcare, excepțiile fiind limitate (animale vii, cisterne, mutări etc.). Companiile care încalcă regula pot fi amendate cu până la 4.600 de euro. Franța (2023): A analizat o propunere legislativă similară, însă procesul nu a condus, cel puțin deocamdată, la reguli naționale obligatorii.

