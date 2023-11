Viața de artist nu este întotdeauna ușoară, mai ales când lipsesc mult de acasă. Dan Bittman a simțit greutatea succesului pe propria piele, după ce băieții săi au început să îi reproșeze că nu mai are timp pentru ei. Solistul trupei Holograf a povestit o întâmplare pe care nu o poate uita niciodată. Fiul cel mic s-a supărat foarte tare în momentul în care tatăl lui nu a fost acasă de ziua sa de naștere.

„De foarte multe ori am simțit că mi-am neglijat familia când am fost plecat. Odată, mijlociul meu mi-a reproșat… Am rămas în aeroport în China, din cauza armatei coreene și s-a închis tot spațiul aerian din China și trebuia să vin acasă exact de ziua de naștere a lui Patrick, el era mic.

Am aterizat a doua zi, pentru că ne-am oprit în Paris, am stat acolo o noapte, în fine… nu m-a iertat. Mi-a reproșat că nu am venit de ziua lui, dar asta este… era mic, acum a crescut, a înțeles și nu au mai existat probleme. Mai ales că și el și cel mare, Alex, ambii fac muzică și încep să înțeleagă cum este. Nu știu dacă îmi calcă pe urme, pentru că ei fac alt gen de muzică. Alex compune mult și produce pentru alți artiști.

I-am sfătuit să meargă pe drumul lor și să uite tot ce știu ei din familie. Să meargă pe drumul lor, chiar dacă este greu, este și frumos”, a spus Dan Bittman pentru Playtech.

„De sărbători, sper ca măcar de Crăciun să stau acasă cu copiii mei”

Dan Bittman își dorește să își petreacă sărbătorile cu cei trei băieți. De Revelion, artistul va cânta alături de trupa Holograf în București.

„De sărbători, sper ca măcar de Crăciun să stau acasă cu copiii mei, cu cei dragi, dar de Revelion avem câteva cântări prin București, în aer liber.

Unii sunt nebuni, fac câte 6,7 cântări într-o noapte, dar nu este cazul nostru, al Holografilor.

De exemplu, de Revelion, noi mergem la o cântare până în ora 12, dar apoi petrecem cu familia, nu mai facem sarcificii prea mari, au fost făcute la timpul lor, dar acum, gata!”, a declarat artistul pentru sursa mai sus-menționată.

De ce nu s-a căsătorit niciodată Dan Bittman

Căsătoria nu a fost niciodată o prioritate pentru Dan Bittman, deși a avut o relație de aproape trei decenii cu Liliana Ștefan, mama copiilor lui. Cântărețul a mărturisit în cadrul unui interviu pentru Antena Stars că a fost la un pas de a se căsători, însă apoi și-a dat seama că nu este o decizie bună. Dan Bittman este de părere că lucrurile se schimbă într-o relație, după ce doi oameni semnează actele de căsătorie. Artistul a spus că melodia „Ți-am dat un inel” este inspirată de momentul în care a vrut să facă pasul cel mare.„Am considerat că nu e cazul. A fost un moment când era să se întâmple, nu a fost să fie. Datorită acelui moment, am creat piesa «Ți-am dat un inel», care de fapt trebuia să fie o piesă tristă, dar a ieșit o piesă frumoasă (…) 100% se schimbă (n.r. – lucrurile după ce doi oameni se căsătoresc). Sunt oameni care nu pot trăi unul fără celălalt și care își dedică viețile unul celuilalt, ceea ce e foarte frumos, numai că lucrurile se schimbă. Pe vremuri oamenii se căsătoreau și din nevoie, dar acum se merge mai mult pe independență. Acum femeile vor să aibă o carieră, să aibă banii lor, să fie independente”, a declarat Dan Bittman, într-un interviu acordat pentru Star Matinal

