Căsătoria nu a fost niciodată o prioritate pentru Dan Bittman, deși a avut o relație de aproape trei decenii cu Liliana Ștefan, mama copiilor lui. Cântărețul a mărturisit în cadrul unui interviu pentru Antena Stars că a fost la un pas de a se căsători, însă apoi și-a dat seama că nu este o decizie bună.

Dan Bittman este de părere că lucrurile se schimbă într-o relație, după ce doi oameni semnează actele de căsătorie. Artistul a spus că melodia „Ți-am dat un inel” este inspirată de momentul în care a vrut să facă pasul cel mare.

„Am considerat că nu e cazul. A fost un moment când era să se întâmple, nu a fost să fie. Datorită acelui moment, am creat piesa «Ți-am dat un inel», care de fapt trebuia să fie o piesă tristă, dar a ieșit o piesă frumoasă (…) 100% se schimbă (n.r. – lucrurile după ce doi oameni se căsătoresc). Sunt oameni care nu pot trăi unul fără celălalt și care își dedică viețile unul celuilalt, ceea ce e foarte frumos, numai că lucrurile se schimbă. Pe vremuri oamenii se căsătoreau și din nevoie, dar acum se merge mai mult pe independență. Acum femeile vor să aibă o carieră, să aibă banii lor, să fie independente”, a declarat Dan Bittman, într-un interviu acordat pentru Star Matinal.

„Nu vreau să ofer nimic, doar prezența mea valoroasă. Poate găsesc vreo româncă miliardară”

Sub formă de glumă, cântărețul a mărturisit că nu exclude ideea de a se căsători pe viitor, dar partenera lui trebuie să fie o doamnă de peste 70 de ani cu o avere impresionantă. Dan Bittman este de părere că mariajul schimbă enorm un cuplu, iar el nu este pregătit să se adapteze la statutul de bărbat căsătorit.

„Tot ceea ce îmi mai doresc este o doamnă trecută de 70, 80 de ani, miliardară, nu milionară, miliardară, cu iaht cu trei punți, cu proprietăți și să își dorească să își petreacă timpul cu mine. Nu vreau să ofer nimic, doar prezența mea valoroasă. Poate găsesc vreo româncă miliardară”, a mai spus artistul.

„Am dezamăgit și îmi pare rău”

Dan Bittman a mărturisit că de-a lungul anilor a făcut multe greșeli și a dezamăgit prin comportamentul său. Când vine vorba despre o relație, cântărețul susține că oamenii nu ar trebui să stea în căsnicii nefericite și că înțelegerea între parteneri este foarte importantă.

„Viața mea e o nebunie de când a început. Greșeli am făcut, multe chiar. Am dezamăgit, așa cum noi bărbații suntem obișnuiți să o facem. Am dezamăgit și îmi pare rău! Îmi cer mii de scuze, dar degeaba… scuzele nu schimbă cu nimic situația. (…) Mai bine să intri într-o relație ca într-un contract. Hai să ne simțim bine pe un timp determinat. În momentul în care simțim că ceva scârțâie, fără ranchiună, fără certuri, fără discuții, fără avocați… hai să ne despărțim civilizat. Reproșurile nu folosesc la nimic, averile se împart dacă este cazul”.

