Anul 2025 a adus o serie de schimbări importante în lumea televiziunii, iar Antena Stars nu face excepție. Una dintre cele mai îndrăgite și longevive prezentatoare, Ramona Ilie, a decis să pună punct colaborării cu postul TV care a consacrat-o. După 11 ani în care a prezentat emisiuni de succes, precum „Star News”, „Star Matinal” și „Showbiz Report”, vedeta a luat hotărârea să își încheie activitatea în cadrul trustului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

În cei 11 ani de activitate, Ramona a fost unul dintre cele mai apreciate chipuri de la Antena Stars, făcând echipă de-a lungul timpului cu colegi precum Andrei Ștefănescu, Cătălin Cazacu și Natalia Mateuț.

„După 11 ani minunați la Antena Stars, în care am avut oportunitatea să cresc profesional și să trăiesc momente extraordinare, am simțit că a venit timpul pentru o nouă etapă în cariera mea. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am învățat, pentru colegii deosebiți alături de care am lucrat și pentru fiecare experiență care m-a format. Rămân cu amintiri frumoase și cu respect pentru tot ce a însemnat această perioadă, iar acum îmi îndrept atenția spre viitor și spre alte proiecte TV care să mă inspire și să mă definească”, a declarat Ramona Ilie pentru cancan.ro.

Recomandări Alexandru Ulici, managerul Spitalului „Grigore Alexandrescu” din București, victima unei tentative de înșelăciune în numele DNA: „O să te aranjez și eu, că am puterea s-o fac”

Schimbări majore la Antena Stars în 2025

Demisia Ramonei Ilie nu este singura noutate din cadrul Antena Stars. Anul 2025 a venit cu o serie de modificări semnificative în grila de programe și în echipa de prezentatori. Mădălin Ionescu, care prezenta emisiunea „Viața fără filtru”, a fost înlocuit de Natalia Mateuț, care anterior prezenta „Xtra Night Show” alături de Andrei Ștefănescu. Locul Nataliei la „Xtra Night Show” a fost preluat de Nasrin Ameri, o altă vedetă cunoscută din trust.

O altă mutare importantă este venirea lui Marius Niță, fost prezentator la România TV. Acesta s-a alăturat echipei de știri, unde prezintă acum alături de Geanina Ilieș.

Pe lângă plecarea Ramonei Ilie, și Gabriela Cristea a luat o decizie neașteptată: a renunțat la prezentarea emisiunii „Mireasa: Capriciile iubirii”. Vedeta a declarat că dorește să se concentreze mai mult pe familie și pe viața personală.

Anul 2025 se anunță un an al schimbărilor pentru Antena Stars, cu plecări și noi intrări în echipă. Conducerea postului promite că noile proiecte vor aduce un suflu proaspăt, iar publicul se va bucura de emisiuni captivante și inovatoare.

Rămâne de văzut ce proiecte va alege Ramona Ilie în continuare și cum vor influența aceste schimbări grila de programe și preferințele telespectatorilor.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News