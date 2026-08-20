Problemele au apărut în cadrul unui hotel de patru stele, unde familia achiziționase un pachet Ultra All Inclusive. Ceea ce trebuia să fie o perioadă de relaxare s-a transformat într-o cursă nocturnă către cel mai apropiat spital.

Dan Cruceru: „Am ajuns cu unul dintre copii la urgență de două ori în patru zile”

Afectat de întreaga situație, Dan Cruceru a povestit prin ce momente grele a trecut alături de cei dragi.

„Am ajuns cu unul dintre copii la urgență pentru gastroenterită acută de două ori în patru zile! Și toată familia este puternic afectată, am făcut-o și ceilalți trei. Nu ni s-a mai întâmplat până acum, deși am călătorit prin toată lumea”, a mărturisit fostul prezentator TV.

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Dan Cruceru consideră că sursa îmbolnăvirii a fost mâncarea servită în restaurantul resortului, menționând că nu au consumat alimente din afara locației.

„Fiul meu a făcut gastroenterită acută de la unul dintre alimentele din restaurantul lor. Că a fost un pește vechi sau un pepene expus prea mult la soare, nu contează. Am avut opțiunea Ultra All Inclusive și nu am consumat decât din resort”, a explicat acesta.

Dan Cruceru: „Singura soluție a fost să ne urcăm cu copilul într-un taxi în miez de noapte”

Pe lângă starea de sănătate a copilului, familia s-a lovit de lipsa asistenței medicale din cadrul resortului și de dificultățile de transport.

„Nu au un contract cu un spital, cu o ambulanță sau cu un medic privat care să vină în resort să trateze un pacient la orice oră. Nu contau costurile. Dar singura soluție a fost să ne urcăm cu copilul într-un taxi și să mergem 40 km, în miezul nopții”, a adăugat Dan Cruceru.

Experiența din stațiunea Ulcinj l-a determinat pe prezentator să analizeze critic infrastructura din regiune și condițiile puse la dispoziție turiștilor.

„Pentru că încearcă, dar nu sunt încă acolo, comparativ cu alte țări europene. Cel puțin în zona în care am stat noi – Ulcinj, drumurile sunt proaste și e plin de șantiere. Pentru că cel mai apropiat spital care ne-a putut trata copilul în miezul nopții e la 40 km distanță și e departe chiar și de nivelul spitalelor de la noi. Pentru că nu există Uber sau Bolt, iar taxiurile au prețuri piperate. Pentru că, așa cum ne-a spus chiar ghidul, acolo nu e Turcia și trebuie să te faci că nu vezi anumite standarde foarte joase”, a mai precizat el.

Dan Cruceru: „Au mai mult de 10 tipuri de camere, de la oribil la bine”

Un alt aspect subliniat de Dan Cruceru se referă la diferențele dintre condițiile prezentate pe platformele de rezervări și realitatea din teren, mai ales în raport cu nota mare pe care complexul o înregistrează online.

„Deși atrage cu un scor fabulos pe booking – 9.00 (de asta l-am și ales), au mai mult de 10 tipuri de camere, de la oribil la bine, dar susțin că toate sunt la nivel de patru stele. Am dormit o noapte într-una cu nivel scăzut, apoi, după multe discuții, ne-au mutat la cele de top. Diferența e imensă. Probabil pe booking sunt direct rezervate doar camerele din zona Premium, de aceea și scorul foarte bun”, a încheiat Dan Cruceru.

Avertismentul lansat de prezentator vine ca un semnal de alarmă pentru turiștii români care intenționează să își petreacă vacanța în această regiune din Muntenegru.

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