Cum funcționează acest truc

Metoda se bazează pe distragerea atenției șoferului. În timp ce mașina este parcată, un obiect mic, cum ar fi o monedă, este așezat pe parbriz, de obicei într-un loc vizibil doar după ce șoferul urcă în vehicul.

Reacția instinctivă a multora este să coboare imediat pentru a îndepărta obiectul, dar această acțiune poate fi exact ceea ce așteaptă infractorii.

Problema apare atunci când, în graba de a scoate obiectul, șoferul lasă mașina descuiată sau chiar cheia în contact, avertizează specialiștii citați de cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

În doar câteva secunde de neatenție, hoții pot fura obiecte de valoare din mașină sau chiar vehiculul. Uneori, mai multe persoane pot fi implicate: în timp ce atenția șoferului este concentrată asupra obiectului de pe parbriz, un complice poate acționa rapid de cealaltă parte a mașinii.

Nu orice obiect este un semn de pericol

Este important de subliniat că nu orice obiect găsit pe mașină indică o tentativă de furt. De-a lungul anilor, pe internet au apărut diverse avertismente despre metodele prin care hoții ar marca mașinile sau ar încerca să distragă atenția șoferilor. Unele dintre aceste povești s-au dovedit a fi exagerări sau pur și simplu nefondate, precizează sursa.

Nu este, așadar, cazul să intrăm în panică imediat. Totuși, un obiect neobișnuit pe mașină poate fi un motiv suficient pentru a fi mai atenți la împrejurimi. Asigurați-vă că vehiculul rămâne încuiat și că nu lăsați obiecte de valoare la vedere, chiar și atunci când opriți pentru un moment scurt.

Cum să reacționați în astfel de situații

Cel mai important sfat este să nu acționați impulsiv. Dacă observați un obiect suspect pe mașină, analizați mai întâi zona din jur pentru a vedea dacă există persoane care par să urmărească vehiculul. Până când evaluați situația, păstrați ușile mașinii încuiate.

Dacă decideți să coborâți pentru a îndepărta obiectul, luați câteva măsuri simple de precauție: opriți motorul, scoateți cheia din contact, luați toate obiectele de valoare (telefon, portofel, acte) și asigurați-vă că încuiați mașina înainte de a pleca. Nu lăsați niciodată bunuri de valoare la vedere, chiar dacă intenționați să vă întoarceți rapid.

Dacă aveți vreo bănuială că situația este suspectă, cea mai sigură opțiune este să vă deplasați cu mașina într-un loc bine luminat și aglomerat înainte de a verifica despre ce este vorba.

Metoda „oului pe parbriz” este un alt truc al hoților de mașini. Iată cum pot rămâne șoferii fără bunuri în doar câteva secunde.





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