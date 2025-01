La sfârșitul acestui an s-a zvonit că Florin Piersic s-a retras la mănăstire. „Acum sunt la Mănăstirea Moldovița din Bucovina și sunt foarte frumos primit aici. Sunt tare bucuros! Pentru mine Bucovina e locul în care eu am petrecut cele mai frumoase zile”, îi spunea actorul lui Dan Negru, într-o conversație telefonică, la sfârșitul anului.

Astfel, Florin Piersic a dat de înțeles că s-a mutat la mănăstire, însă adevărul e altul. Astăzi, Dan Negru l-a sunat din nou pe Florin Piersic și a aflat că actorul a fost doar într-o scurtă vizită de câteva ore la mănăstirile din Bucovina.

Iată conversația lor telefonică:

Dan Negru: „Te rog să mă ierți că te trezesc de dimineață așa, dar auzi, Florin, mă uitam azi, acum, dimineața, pe site-uri, pe ziare, la televiziuni și am văzut un lucru așa: Mă, Florin Piersic, scrie peste tot că s-a mutat la mănăstire. Tu nu mi-ai zis nimic.

Florin Piersic: „Cum să mă mut la mănăstire, eu sunt de mănăstire?”

Florin Piersic: Nu m-am mutat! Mă, cum poate să scrie așa ceva? Cum să mă mut la mănăstire, eu sunt de mănăstire? Eu m-am dus, fiind în Bucovina, la Pojorâta, să fie pentru cei care merg în Bucovina, că ajung la Pojorâta, la stânga e fundul Moldovei și am zis că dacă tot am venit aici, câteva dintre rudele mele care încă mai trăiesc, zic hai să mă duc până la mănăstire și m-am dus la mănăstirea cea mai apropiată, care ste Moldovița.

Acolo ne-a primit stareța Benedicta și ne-am invitat la masă, dacă am stat o oră, am sărutat icoanele, am aprins niște lumânări și am plecat la Sucevița. (…) Vreau să își spun că asta a fost tot.

Dan Negru: Adică nu te-ai retras la mănăstire, Florine? Nu te-ai călugărit, măi, Florine? Nu te-ai retras?

Florin Piersic: Nu, nu m-am călugărit, pot să am un rol, dar să mă călugăresc nu e cazul, nici nu seamănă cu mine.

Dan Negru: Nu e nimic rău în asta, că tot vorbeam noi că l-au cunoscut pe Tudor Arghezi. Arghezi a stat la un moment dat la o mănăstire, la Cernica dacă nu mă înșel, adică nu e nimic rău.

Florin Piersic: Nu numai el, ci și alții care au mai fost pe la mănăstiri. Dar la mine nu e cazul, nu e genul meu să rămân, eu mă duc în vizită”.

Totodată, Dan Negru l-a întrebat pe Florin Piersic și despre imaginile emoționante cu el. Pozele au stârnit multe comentarii în mediul online, iar acum actorul dezvăluie că a fost filmat la prima oră a dimineții, nici nu se schimbase în hainele de zi.

Florin Piersic: „Eu nu eram îmbrăcat, eram sculat din somn”

Dan Negru: „Am înțeles și fotografia aia care circulă pe internet, tot omul e pozat și când nu e neapărat coafat și aranjat.

Florin Piersic: Dimineața îmi era și mie mai somn și atunci n-am avut de lucru și am ieșit într-o zi în sufragerie și am povestit cu cei care erau acolo, era și un preot acolo, am povestit. Dar eu nu eram îmbrăcat, eram sculat din somn.

Dan Negru: Se mai întâmplă! Dar de aici…nu te-ai retras la mănăstire.

Florin Piersic: Cum să mă retrag? De ce vorbești copilării? Nu e genul meu. De fiecare dată când m-am dus în Bucovina m-am dus la mănăstiri, numai acum pentru că era prea departe de Moldovița și Sucevița nu m-am dus la Putna. M-aș fi dus și la mănăstirea Putna pentru că și starețul de acolo e apropiat de mine și l-am văzut de atâtea ori, m-am întâlnit cu el. Acolo, în Bucovina, mă simt foarte bine. (…)

Mă bucur că m-ai sunat și mi-ai dat telefon. (…) Știi care e tristețea mea cea mai mare? Că trei telefoane am avut și niciunul nu merge așa cum vreau eu. Nu mă pricep să apăs pe toate butoanele astea care sunt și care îmi arată figurine, inimi, pahare de șampanie, fel de fel de d-astea, îmi trebuie un telefon simplu, în care să văd că tu mă suni. O să rezolv și asta, sper să am timp.

Dar se apropie ziua mea, în care o să am 89 de ani, pe 27 ianuarie. Dacă o să mă întrebi ce o să fac de ziua mea, nu știu”.

