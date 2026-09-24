Dan Negru, anunț oficial despre emisiunea lui de la Kanal D. Ce se întâmplă cu „The Floor” din luna octombrie 2026: „Asta face”

În urmă cu mai mulți ani, Dan Negru a lăsat Antena 1 și a semnat cu postul Kanal D, acolo unde a prezentat de-a lungul timpului emisiuni precum „The Floor” și „Jocul cuvintelor”.

Acum, în ultimele zile din luna septembrie, prezentatorul și postul de televiziune deținut de turci au venit cu un anunț important: „The Floor” revine pe micile ecrane cu un nou sezon, începând din 3 octombrie 2026!

Un prezentator charismatic, podeaua led impresionantă, un pupitru, 49 de concurenți și miza de 50.000 de lei pentru fiecare serie de concurenți, acestea sunt doar câteva dintre elementele care fac din „The Floor” o emisiune atractivă pentru cei de acasă.

Dan Negru, prezentatorul show-ului, îi invită pe telespectatori să reintre în atmosfera show-ului în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 21.00.

„«The Floor» este show-ul care arată că televiziunea încă mai are telespectatori isteți, oameni care gândesc cu mintea lor. Asta face «The Floor», îți pune mintea la încercare. Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană”, a spus Dan Negru, amfitrionul emisiunii.

„The Floor” s-a bucurat încă de la lansare, din septembrie 2024, de succes, milioane de telespectatori de toate vârstele regăsindu-se în această competiție a cunoștințelor generale, în care concurenții au vârste, profesii și preocupări dintre cele mai diferite.

O serie completă de joc se desfășoară pe parcursul a patru ediții, la finalul căreia un singur concurent câștigă premiul de 50.000 de lei. Viteza de reacție, strategia și bucuria jocului sunt aliații de preț ai concurenților în această cursă plină de adrenalină la care, din fața micilor ecrane, participă și publicul.

Fiecare dintre cei 49 de concurenți își alege un domeniu pe care îl stăpânește, iar presiunea timpului transformă fiecare duel de la pupitru într-un adevărat test al concentrării.