Tot mai multe cupluri aleg să doarmă separat, o tendință cunoscută sub numele de „Sleep Divorce/Divorțul somnului”. Departe de a fi un semn al unei relații eșuate, această decizie poate aduce beneficii reale sănătății și armoniei în cuplu, susțin experții.

„Somnul joacă un rol esențial în starea noastră de spirit, iar aceasta, la rândul său, influențează relațiile noastre”, explică terapeutul de cuplu Martin Bachmann, citat de Blick, publicație a trustului Ringier.

De ce este somnul de calitate important pentru relație?

Un somn bun implică perioade suficiente de somn adânc și REM, esențiale pentru starea noastră de bine.

Femeile și persoanele între 55 și 64 de ani sunt cele mai afectate. Problemele precum sforăitul, programele diferite de somn sau obiceiul de a trage pătura/plapuma de pe cel de lângă tine pot afecta calitatea odihnei comune, ducând la iritabilitate și tensiuni în cuplu. Conform expertului citat de Blick, lipsa somnului poate crește riscul de conflicte și chiar de despărțiri.

Cum să adopți „Divorțul somnului” corect

Pentru a beneficia de avantajele acestei practici, comunicarea deschisă este esențială, afirmă Bachmann. „Deciziile legate de cuplu nu ar trebui discutate în grabă. Este mai bine să fie prezentate mai întâi ca o idee: M-am gândit să încercăm ceva nou. Ce părere ai?”, recomandă specialistul.

Câteva reguli pentru a face tranziția cât mai ușoară:

Comunicați deschis și sincer: Discutați motivele pentru care doriți să încercați dormitul separat (ex. sforăit, nevoia de temperaturi diferite). Reasigurați-vă reciproc că această decizie nu are legătură cu lipsa iubirii.

Stabiliți o perioadă de probă: Testați această schimbare timp de două săptămâni și evaluați impactul asupra relației și odihnei.

Păstrați apropierea prin ritualuri: Găsiți momente de intimitate înainte de culcare, cum ar fi cititul împreună sau îmbrățișările.

Adaptați spațiul: Dacă nu aveți camere separate, optați pentru paturi individuale în aceeași încăpere sau folosiți saltele și pilote diferite.

Flexibilitate: Unele cupluri aleg să doarmă separat doar în anumite nopți, cum ar fi atunci când unul dintre parteneri este bolnav.

Evitați sentimentul de vinovăție: Dormitul separat nu înseamnă sfârșitul intimității. Dimpotrivă, multe cupluri consideră că acest obicei le-a apropiat mai mult.

Reevaluați periodic: După câteva săptămâni, discutați cum vă simțiți în legătură cu noua rutină și ajustați dacă este necesar.

Ce impact are dormitul separat asupra intimității și relației?

Un mit comun este că distanțarea în timpul somnului duce la răcirea relației. Totuși, Bachmann consideră că adevărata apropiere depinde de timpul petrecut împreună în afara dormitorului.

„Pe parcursul zilei, cuplurile ar trebui să fie o echipă, să organizeze treburile casnice, vacanțele sau sărbătorile. Iar seara, să se relaxeze împreună și să-și spună: «Am avut o zi grozavă împreună!»”, explică el.

Această relaxare împreună, cum ar fi timpul petrecut pe canapea discutând, poate fi mai importantă decât împărțirea aceluiași pat.

Un concept modern al relațiilor de cuplu

Chiar și celebrități precum Gwyneth Paltrow sau Victoria Beckham au recunoscut că dorm în paturi separate. Într-o societate care pune tot mai mult accent pe îngrijirea de sine, prioritatea pentru un somn odihnitor devine o parte firească a relațiilor sănătoase.