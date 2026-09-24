Magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au emis, joi, o nouă serie de măsuri preventive în dosarul penal care vizează violențele extrem de grave izbucnite pe 15 septembrie în Piața Victoriei, în timpul protestului organizat de fermieri.

În urma propunerilor formulate de procurori, instanța a dispus măsuri privative și restrictive de libertate pentru încă 14 persoane aduse la audieri, după perchezițiile de amploare derulate de forțele de ordine în Capitală și în 15 județe din țară.

Solicitarea procurorilor de arestare preventivă a celor 14 inculpați a fost analizată de instanță în cadrul a două dosare distincte, fiecare vizând câte șapte persoane.

În urma deliberărilor, judecătorul de drepturi și libertăți a emis mandate de arestare preventivă pentru 10 dintre aceștia.

Pentru ceilalți patru inculpați din acest grup, magistrații au stabilit măsuri alternative: trei persoane au fost plasate în arest la domiciliu, în timp ce a patra va fi cercetată sub control judiciar.

Acuzațiile formulate de anchetatori în acest dosar complex sunt de o gravitate deosebită și includ infracțiuni de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, lovire sau alte violențe, precum și ultraj împotriva forțelor de ordine.

Bilanțul unei anchete extinse în București și în 15 județe

Măsurile dispuse la mijlocul acestei săptămâni completează primul val de decizii judecătorești adoptat anterior în cadrul aceleiași anchete.

În data de 22 septembrie 2026, judecătorii intraseră deja în analiza primului lot de suspecți ridicați de polițiști, stabilind atunci arestarea preventivă pentru 30 de zile a altor 10 persoane și plasarea a trei inculpați sub control judiciar.

Până în prezent, bilanțul operațiunii arată că perchezițiile domiciliare au vizat un număr de 30 de persoane bănuite de implicare directă în actele de vandalism și în confruntările cu jandarmii din Piața Victoriei. Dintre acestea, 27 de persoane au fost localizate de polițiști și ridicate pentru audieri.