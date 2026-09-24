O țară din Europa testează un nou indicator rutier pe autostrăzi și drumuri expres. Ce înseamnă semnul D-51a

Ministerul Infrastructurii din Polonia începe testarea unei noi versiuni a indicatorului rutier D-51a pe autostrăzi și drumuri expres. Potrivit wiadomosci.wp.pl, noul semn va afișa, pe lângă existența controlului automat, și limita de viteză valabilă pe tronsonul respectiv.

Un nou semn rutier va apărea pe autostrăzile și drumurile expres din Polonia

Pe autostrăzile și drumurile expres din Polonia va fi testată în curând o versiune modificată a indicatorului rutier D-51a. Pe lângă informația privind existența unui sistem de măsurare a vitezei medii pe un anumit tronson, indicatorul va afișa și limita de viteză aplicabilă.

Ministerul Infrastructurii a anunțat că testele vor începe în perioada următoare și vor continua până la sfârșitul anului 2028.

Proiectul va fi implementat pe sectoare unde funcționează deja sistemul de măsurare a vitezei medii. Potrivit datelor Ministerului Infrastructurii, în prezent există 116 astfel de locații în Polonia. Autoritățile vor analiza modul în care noul indicator influențează comportamentul șoferilor și dacă informația suplimentară contribuie la creșterea siguranței rutiere.

Ce se schimbă la indicatorul D-51a

În forma actuală, indicatorul D-51a informează doar că pe tronsonul respectiv funcționează un sistem automat de control al vitezei medii.

Pentru a afla limita de viteză, șoferii trebuie fie să își amintească semnele întâlnite anterior, fie să o stabilească în funcție de regulile de circulație. Noua versiune va reuni cele două informații pe același panou, astfel încât conducătorii auto să poată vedea imediat atât existența controlului, cât și viteza maximă permisă pe tronsonul monitorizat.

În cadrul testelor, Ministerul Infrastructurii va monitoriza mai mulți indicatori, printre care:

viteza de deplasare a vehiculelor;

modificările ritmului de deplasare;

frânările bruște;

depășirea limitelor de viteză;

numărul incidentelor și al evenimentelor rutiere.

Autoritățile vor compara aceste date pentru a evalua dacă noul indicator determină o conducere mai sigură. „Lipsa certitudinii cu privire la limita de viteză aplicabilă poate duce la frânări bruște sau la deplasarea cu o viteză mult sub limita permisă”, a declarat viceministrul infrastructurii, Stanisław Bukowiec.

Ministerul a precizat că, în trecut, a primit solicitări pentru completarea indicatorului D-51a cu informația privind viteza maximă admisă.

Rezultatele pot duce la modificarea legislației

Ministerul Infrastructurii a transmis că rezultatele proiectului vor arăta dacă afișarea limitei de viteză pe indicatorul D-51a contribuie într-adevăr la îmbunătățirea siguranței rutiere.