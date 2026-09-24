Trenul a întrecut autocarul în preferințele turiștilor europeni pentru prima dată în ultimii zece ani. Cum arată topul celor mai moderne și punctuale gări

Mersul cu trenul a depășit pentru prima dată în ultimul deceniu călătoriile cu autocarul în preferințele europenilor. Datele Eurostat recente relevă că transportul feroviar a reprezentat 7,5% din totalul călătoriilor efectuate pe continent, comparativ cu 7,3% înregistrat de transportul cu autocarul sau autobuzul.

Această reorientare masivă către șine coincide cu lansarea ediției din 2026 a European Railway Station Index, un studiu anual realizat de Consumer Choice Center care evaluează cele mai mari 60 de noduri feroviare din Europa din perspectiva confortului și eficienței pentru pasageri.

Analiza ia în calcul factori esențiali pentru călători, cum ar fi procentul zborurilor sau curselor întârziate, timpul mediu de așteptare, diversitatea magazinelor, accesul la saloane VIP și calitatea serviciilor oferite. Pentru al doilea an consecutiv, coroana de cea mai bună gară din Europa a fost obținută de un important nod feroviar elvețian, recunoscut pentru punctul său forte: eficiența impecabilă.

Gara Centrală din Zürich (Zürich Hauptbahnhof) ocupă primul loc în clasament. Construită în anul 1847, cea mai mare stație feroviară din Elveția le oferă pasagerilor o experiență de top, punând la dispoziție un salon privat pentru clasa întâi, peste 100 de spații comerciale și înregistrând peste 90% recenzii pozitive de patru și cinci stele din partea călătorilor.

Poziția a doua este ocupată de Gare du Nord din Paris. Faimoasa gară franceză este terminalul principal pentru trenurile Eurostar care leagă capitala Franței de Regatul Unit și se remarcă prin magazinele sale elegante de gastronomie locală și proximitatea fațǎ de numeroase opțiuni de cazare.

Pe locul al treilea se situează Amsterdam Centraal, o clădire istorică impresionantă care funcționează cu o precizie remarcabilă: indicele de eficiență atinge 98,5%, doar 7,5% dintre trenuri înregistrând întârzieri.

O surpriză plăcută în fruntea clasamentului este reprezentată de gara Wroclaw Główny din Polonia, situată pe locul al patrulea cu un scor de 96,5. Orașul din sud-vestul Poloniei, supranumit „Veneția Europei de Est” datorită celor 12 insule legate prin canale, este o destinație extrem de apreciată de turiștii care caută escapade urbane accesibile ca buget.

Locul al cincilea este împărțit de două stații de mare amploare: Bern Hbf din Elveția și Gare Montparnasse din Paris. Gara din Berna impresionează prin punctualitate, doar 1,8% dintre trenuri având întârzieri, în timp ce stația pariziană Montparnasse este lăudată pentru spațiile sale interioare uriașe și multitudinea de cafenele. Top 10 este completat de Gare Saint-Lazare din Paris (locul 7), London Bridge din Marea Britanie (locul 8), Kraków Główny din Polonia (locul 9) și London St. Pancras International (locul 9).

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale