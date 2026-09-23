Tot mai mulți pensionari aleg să își folosească economiile de o viață pentru a călători, a-și cumpăra obiectele dorite și a se bucura de fiecare zi la pensie, lăsând pe plan secund ideea de a acumula averi pentru a le transmite generației următoare, relatează BBC.

Fenomenul este cunoscut la nivel internațional sub denumirea „SKI” — un acronim provenit din sintagma engleză „Spending the Kids’ Inheritance” (cheltuirea moștenirii copiilor) — și câștigă o popularitate tot mai mare în state precum Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.

Această schimbare de mentalitate pune sub semnul întrebării o convenție socială veche de secole, potrivit căreia rolul părinților este de a sacrifica din confortul personal pentru a lăsa o bază financiară solidă urmașilor.

Poveștile celor care au ales să se bucure de bani

Sarah Moorhouse, o fostă administratoare școlară în vârstă de 64 de ani din regiunea Yorkshire Dales, reprezintă perfect acest nou val de pensionari.

Alături de soțul ei, Geoff, Sarah pleacă în vacanță de patru sau cinci ori pe an și cheltuiește sute de lire sterline la fiecare ieșire. Recent, cei doi au vândut o mașină de colecție pentru a cumpăra un model decapotabil mai modern și mai sportiv, o Mazda MX-5.

Decizia de a trăi clipa a venit odată cu conștientizarea trecerii timpului.

„Sunt de vârsta la care merg la înmormântările prietenilor și cunoștințelor și cred că trebuie doar să-ți trăiești viața și să te bucuri de ea cât poți, pentru că este un bun foarte prețios”, a declarat Sarah.

Fiica ei adultă, Poppy, susține complet decizia părinților și respinge ideea că copiii ar trebui să aibă vreo pretenție financiară asupra banilor părinților, declarând că este mult mai bucuroasă să își vadă părinții călătorind și bucurându-se de viață.

O viziune similară are și Karen Green, o femeie de 60 de ani din Marea Britanie care locuiește de mai bine de un deceniu în sudul Franței.

„Am fost destul de explicită în a spune că este puțin probabil să las o moștenire, pentru că anticipez că o să cheltuiesc toți banii”, a transmis Karen Green.

Femeia cheltuiește anual peste 10.000 de lire sterline pe călătorii, participând la tabere de yoga în Maroc sau organizând circuite turistice în Vietnam și Laos.

Pentru a-și susține stilul de viață, ea își completează pensia privată lucrând în regim de consultanță cu jumătate de normă și obținând venituri din închirierea unei proprietăți.

Schimbare de paradigmă confirmată de studii economice

Statisticile recente arată că deciziile individuale ale pensionarilor fac parte dintr-o tendință demografică și financiară de proporții.

Potrivit unui raport realizat în luna martie de furnizorul britanic de pensii Standard Life, 15% dintre părinții din Marea Britanie (aproximativ unul din șapte) declară deschis că intenționează să prioritizeze propria stare de bine și distracția la pensie, lăsând moștenirea pe plan secund.

Situația este similară și în Statele Unite. Un studiu realizat de firma de servicii financiare Northwestern Mutual arată că procentul tinerilor și adulților care se mai așteaptă să primească o moștenire de la părinți a scăzut de la 25% în anul 2024 la doar 20% un an mai târziu.

Specialiștii din domeniul financiar explică această schimbare prin evoluția sistemelor de pensii.

În trecut, majoritatea angajaților beneficiau de scheme de pensionare bazate pe ultimul salariu, care garantau un venit fix pe viață.

Astăzi, predominant este sistemul fondurilor de pensii cu contribuții definite. Acest mecanism le oferă titularilor un fond total pe care îl pot gestiona și consuma după propriile dorințe, existând opțiunea de a retrage sume mai mari la începutul perioadei de pensionare.

Venituri mai mari pentru pensionari, dar și disparități sociale

Creșterea popularității fenomenului „SKI” este susținută și de evoluția veniturilor disponibile. Datele oferite de Institutul pentru Studii Fiscale din Marea Britanie arată că, în ultimele trei decenii, venitul disponibil al pensionarilor (excluzând costurile legate de locuință) a crescut într-un ritm mai rapid decât cel al populației active.

În prezent, aproximativ 69% dintre pensionarii britanici și 56% dintre cei americani dețin o pensie privată pe lângă cea asigurată de stat.

În Marea Britanie, pensia completă de stat pentru persoanele care au atins vârsta de pensionare de 67 de ani este de 12.547,60 lire sterline pe an, în timp ce în Statele Unite valoarea maximă a prestațiilor sociale la vârsta de pensionare completă poate ajunge la 49.824 de dolari pe an.

Experții financiari atrag însă atenția că fenomenul nu reflectă realitatea întregii populații de vârsta a treia.

Atât în Marea Britanie, cât și în SUA, aproximativ 15-16% dintre pensionari trăiesc în condiții de prudență financiară extremă sau la limita pragului de sărăcie.