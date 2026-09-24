Reformele propuse de Siegfried Mureșan, dacă va fi votat premier: o singură Poliție Națională și ghișeu unic

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a transmis joi, 24 septembrie 2026, că doreşte o singură Poliție Națională şi să existe un singur tip de poliţist pe tot teritoriul ţării. Acesta a mai afirmat că va fi înfiinţat un singur punct de lucru al statului cu cetăţeanul.

Siegfried Mureşan: „Vom înfiinţa un singur punct de lucru al statului cu cetăţeanul, indiferent ce nevoie ai”

„Vom înfiinţa o singură Poliţie Naţională, un singur tip de poliţist pe tot teritoriul României. Şi acum, când mergem, de exemplu, să ne reînnoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghişeu la altul.

Vom înfiinţa un singur punct de lucru al statului cu cetăţeanul, indiferent ce nevoie ai, un buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui paşaport, pentru toate lucrurile să mergi la acelaşi ghişeu şi să ai o singură instituţie a statului care interacţionează cu oamenii", a declarat Siegfried Mureşan, joi, la Radio România Actualităţi.

„Obiectivul nostru este de altfel să şi finalizăm reforma pensiilor speciale”

El a fost întrebat dacă acest lucru nu ar duce la o mărire a numărului celor care vor să iasă la pensie din Ministerul de Interne.

„Obiectivul nostru este de altfel să şi finalizăm reforma pensiilor speciale. Pensia plătită de la buget să nu depăşească ultimul venit net din activitate şi evident şi fără cumul între pensie şi salariu la stat.

Mulţi oameni, poliţişti sau alte categorii, se pregătesc, acumulează experienţă şi când ajung în vârful carierei, la nici 50 de ani, se pensionează, ei sunt o pierdere pentru România, statul român investeşte în ei, ca atare e clar că vom crea cadrul pentru ca aceşti oameni să lucreze mai mult şi în condiţii care să fie avantajoase şi pentru ei, dar să poată servi cetăţeanul şi să fie la dispoziţia statului mai mult timp dacă au ales această carieră", a mai declarat Siegfried Mureşan.

Din 21 septembrie, Siegfried Mureșan are 10 zile să facă un guvern cu care să vină în Parlament

Pentru că decretul de numire semnat de președintele Nicușor Dan a fost publicat în Monitorul Oficial pe 21 septembrie, Mureșan are din acel moment 10 zile la dispoziție să formeze un guvern cu care să vină în fața Parlamentului pentru votul de învestitură.

Siegfried Mureșan a prezentat direcțiile Programului de Guvernare PNL-USR-UDMR