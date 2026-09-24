Diana Buzoianu cere stare de alertă în București și Ilfov, în urma arderilor ilegale din Sintești

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a solicitat convocarea de urgență a unei ședințe comune a prefecturilor Ilfov și București pentru instituirea situației de alertă în privința arderilor ilegale de deșeuri.

„Am trimis, astăzi, o solicitare expresă către Prefectura Ilfov și către Prefectura București să fie instituită o stare de alertă. Practic, Prefecturii Ilfov îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24 de ore din 24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenție mult mai rapide. Prefecturii București îi cerem să se coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorități”, a spus Diana Buzoianu într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

„Sintești are patru zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care să spui că sunt o sută de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri, care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu Poliția, cu ISCTR (Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, n.r.), cu Garda de Mediu. Vom cere în ședința care sperăm că va fi convocată de către cele două prefecturi, inclusiv monitorizare permanentă 24 din 24 pe cele patru puncte de acces în zona Sintești. Vom cere implicarea efectivă a primarilor și a Poliției Locale. Am avut întâlnire inclusiv cu primarii din zonă, iar o parte dintre ei ne-au spus că nu pot aloca nici măcar un singur om pentru această luptă, ceea ce este absolut aberant”, a adăugat ea.

Ministra mediului, Diana Buzoianu. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Ministra a adăugat că nu a existat nici măcar o singură perioadă în ultimii zeci de ani de zile în care cu adevărat să fie oprită această mafie.

„Pentru că avem mafia aceasta care și astăzi continuă să facă ravagii. Deci este clar că nu au lucrat de-a lungul ultimilor ani de zile toate autoritățile competente care ar fi putut să ia măsuri în acest caz. Avem, de asemenea, studii făcute de experți, academiceni, care au scos la iveală studii și ne arată cum particulele care provin din arderile de deșeuri pot avea și de până la cinci și 40 de ori mai multe emisii de PM10 decât pot avea arderile de lemn uscat. Avem în dezbatere publică și voi transmite în timp record inclusiv proiectul de Hotărâre de Guvern care să limiteze posibilitatea persoanelor fizice de a mai da mai mult de 500 kg de metal anual sau 500 kg de echipamente electronice către colectori”, a completat Buzoianu.