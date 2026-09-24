ANM anunță o vreme variabilă, cu temperaturi în scădere și precipitații izolate. Cum arată prognoza pentru următoarele zile în țară și în București.

24 septembrie 2026, ora 21.00 – 25 septembrie 2026, ora 09.00

ANM anunță că în jumătatea de vest a țării, cerul va fi mai mult noros, iar în regiunile Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, vestul și sud-vestul Olteniei, dar și pe alocuri în vestul Maramureșului, sunt așteptate averse izolate.

Cantitățile de apă estimate sunt de 1-5 l/mp, cu valori izolate de până la 10 l/mp. În zonele montane înalte, peste 1.800 de metri, se pot semnala precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între 0 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va forma brumă, și 15 grade pe litoral. Izolat, se poate forma ceață.

În București va fi cer variabil și vânt slab. Minima nopții va fi între 6 și 9 grade.

25 septembrie 2026, ora 09.00 – 26 septembrie 2026, ora 09.00

Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi variabilă în nord-vest, dar cu perioade de cer noros în sud-est.

Aversele vor apărea în Oltenia, Banat, vestul Munteniei, la munte, pe litoral și izolat în alte regiuni, având cantități de apă de 1-10 l/mp. Vântul va avea intensificări ușoare pe litoral, cu viteze de 35-40 km/h.

Temperaturile maxime vor varia de la 15 grade în vestul Olteniei la 25 de grade în sud-vestul Munteniei, iar minimele vor fi între 3 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

În București valorile termice vor fi normale pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, iar pe timpul nopții pot apărea ploi slabe, de 1-2 l/mp. Temperatura maximă va fi de 23-24 de grade, iar minima de 11-12 grade.

26 septembrie 2026, ora 09.00 – 27 septembrie 2026, ora 09.00

Cerul va fi mai mult noros în sud-estul țării în timpul zilei și la începutul nopții. Local, la munte și izolat în alte regiuni, sunt așteptate averse slabe de 1-10 l/mp. Pe litoral, vântul va sufla cu intensificări, atingând viteze de 40-50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 15 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în Muntenia și Banat, iar cele minime între 3 grade în depresiunile montane și 15 grade pe litoral. Ceața va apărea izolat dimineața și noaptea.

În București valorile termice vor scădea ușor. Cer mai mult noros, cu ploi slabe temporare de 1-3 l/mp. Maximele vor ajunge la 21-23 de grade, iar minimele vor fi de 10-12 grade.

27 septembrie 2026, ora 09.00 – 28 septembrie 2026, ora 09.00

Vremea va fi apropiată de normalul perioadei, cu cer variabil și înnorări temporare. Averse slabe (1-7 l/mp) sunt prognozate pe arii restrânse la munte, în centru și în sud. În Muntenia și Dobrogea, vântul va avea intensificări de 35-45 km/h, cu rafale mai puternice pe litoral.

Temperaturile maxime vor oscila între 18 și 24 de grade, iar cele minime între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 14-15 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață.

În București vremea va fi în general frumoasă. Cer variabil, cu înnorări după-amiaza, dar șansele de ploaie sunt reduse. Maximele vor fi de 23-24 de grade, iar minimele între 8 și 11 grade.

28 septembrie 2026, ora 09.00 – 29 septembrie 2026, ora 09.00

La final de septembrie, vremea rămâne în limitele climatologice normale. Cerul va fi temporar noros, iar averse slabe (1-10 l/mp) sunt prognozate local la munte, în sud, est și, pe alocuri, în centru. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în est și sud-est (35-45 km/h).

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie în vestul Olteniei. Minimele vor varia între 6 și 14 grade. Ceața va persista izolat dimineața și noaptea.

În București cerul va fi temporar noros, cu posibilitatea de averse slabe (sub 3 l/mp). Temperatura maximă va fi de aproximativ 23 de grade, iar cea minimă între 9 și 12 grade.

29 septembrie 2026, ora 09.00 – 30 septembrie 2026, ora 09.00

În estul țării, vremea va fi răcoroasă, cu ploi pe arii relativ extinse, uneori moderate sau izolat însemnate cantitativ. În rest, valorile termice vor fi ușor peste normele climatologice, iar probabilitatea de ploaie va fi scăzută. Vântul va avea intensificări locale.

Temperaturile maxime vor varia între 18 și 25 de grade, iar cele minime între 5 și 13 grade.

În București se vor înregistra temperaturi normale pentru sfârșitul lunii septembrie, cu maxime de 20-22 de grade și minime de 10-12 grade. Sunt posibile ploi slabe, iar vântul va sufla slab și moderat.

30 septembrie 2026, ora 09.00 – 1 octombrie 2026, ora 09.00

În estul și sud-estul țării, vremea va fi răcoroasă, cu șanse mari de ploi locale. În celelalte regiuni, temperaturile vor fi ușor mai ridicate față de media perioadei, iar aversele vor fi izolate. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în est, sud-est și în zonele montane.

Temperaturile maxime vor varia între 18 și 24 de grade, iar cele minime între 5 și 15 grade.

Prognoza pentru București indică o vreme răcoroasă și o probabilitate ridicată de ploaie. Temperatura maximă va fi de 20 de grade, iar minima între 10 și 11 grade.

1 octombrie 2026, ora 09.00 – 2 octombrie 2026, ora 09.00

ANM estimează că vremea va fi în general rece în estul, centrul și sudul țării, cu valori termice apropiate de normele începutului de octombrie. Se vor semnala ploi locale, iar în celelalte regiuni, unde temperaturile vor fi ușor peste medie, probabilitatea de precipitații va fi redusă.

Maximele se vor încadra între 18 și 24 de grade, iar minimele între 4 și 14 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în est, sud-est și la munte.

Vremea va fi răcoroasă în București, cu temperaturi maxime de aproximativ 20 de grade și minime de 9-11 grade. Sunt șanse mari de ploaie, iar vântul va prezenta intensificări temporare.

Tendința pentru 2-5 octombrie 2026

ANM prognozează temperaturi peste media specifică perioadei în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în restul regiunilor valorile termice vor fi apropiate de normal. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în jumătatea de est a țării.