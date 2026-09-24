Susține Susține

James Beacham, fizician la CERN, desființează modelul Elon Musk: „SpaceX nu este o organizație științifică, e o corporație falsă inventată pentru a canaliza bani publici în mâini private”

Denis Grigorescu
Denis Grigorescu
N/A
Comentează
James Beacham la CERN. Sursa foto: arhiva personală
James Beacham la CERN. Sursa foto: arhiva personală
Interviu
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Fizician la CERN (Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare) și membru al echipei care a descoperit bosonul Higgs, în prezent cercetător al materiei întunecate, James Beacham este și unul dintre cei mai vizibili comunicatori de știință din fizica particulelor.

Cuprins:

Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, savantul american a vorbit despre marile întrebări încă fără răspuns referitoare la univers și despre legăturile dintre fizică, AI, tehnologie și societate.

Invitat la București

Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN), înființată în anul 1954 și având sediul la Geneva, este cel mai mare și mai prestigios centru mondial de cercetare în domeniul fizicii nucleare și al particulelor elementare, și una dintre cele mai importante organizații europene din domeniul cercetării fundamentale. Organizația are câteva mii de angajați.

James Beacham, fizician la CERN și artist, va veni în perioada 25-27 septembrie 2026 la București ca invitat la festivalul UNFINISHED, un eveniment care combină cultura, educația, arta, tehnologia și antreprenoriatul și la care participă zeci de invitați de marcă din toată lumea.

James Beacham și-a dedicat cea mai mare parte a carierei sale de cercetător studiului unor fenomene precum materia întunecată și găurile negre cuantice la Marele Accelerator de Hadroni de la CERN, fiind, de asemenea, afiliat unor instituții precum Universitatea Duke și Institutul Max Planck. Este unul dintre laureații Premiului Breakthrough 2025 pentru Fizică Fundamentală, în calitate de membru de bază al experimentului ATLAS, una dintre cele două echipe care au descoperit bosonul Higgs.

Bosonul Higgs este o particulă elementară care dovedește existența câmpului Higgs, cel responsabil pentru oferirea masei particulelor din univers. Este supranumit și „particula lui Dumnezeu” datorită rolului său fundamental în crearea materiei așa cum o știm.

James Beacham și-a luat doctoratul la New York University și a fost cercetător post-doctoral la prestigioasele universități Duke și Ohio din Statele Unite.

Un fizician având deasupra o proiectie albastru cu portocaliu
James Beacham va veni în perioada 25-27 septembrie 2026 la București ca invitat la festivalul UNFINISHED. Sursa foto: IBSA Foundation

Întrebările care-l țin treaz noaptea

În cadrul interviului acordat pentru Libertatea, James Beacham a dezvăluit că unele dintre întrebările care îl țin treaz noaptea ca fizician sunt cu siguranță legate de materia întunecată și de marile întrebări deschise ale științei, mai exact despre materia întunecată.

„Adevărata întrebare este: știm cu certitudine că există ceva la care ne referim ca fiind materia întunecată, dar, de fapt, nu știm dacă este o particulă sau nu. Și aceasta este o întrebare deschisă uriașă. Cea mai actuală și interesantă noutate legată de materia întunecată este că știm cu certitudine că se întâmplă ceva cu gravitația în univers.

Ca exemplu, ia o imagine a galaxiei tale preferate, cum ar fi una dintre imaginile de la Hubble sau una dintre imaginile noi de pe internet. Se rotește mult mai repede decât ar trebui; are forma unei spirale pentru că se rotește; problema este că se rotește mult mai repede decât ar trebui dacă ar fi alcătuită doar din materia pe care o putem vedea cu telescoapele noastre, deci, prin urmare, trebuie să existe mai multă materie în galaxii decât putem vedea cu telescoapele noastre.

Și dacă nu este lumină, dacă nu interacționează cu electromagnetismul, atunci trebuie să fie întunecată. Și, dacă este așa, una dintre cele mai bune și mai simple ipoteze inițiale pe care le-ar putea avea comunitatea științifică este că este vorba de un nou tip de particulă, care, practic, curge prin corpul tău în fiecare secundă. Ai aproximativ un miliard de particule de materie întunecată care trec prin tine”, a detaliat James Beacham, pentru Libertatea.

Un fizician vorbeste pe o scenă având un cer pe fundalul din spate
James Beacham. Sursa foto: arhiva personală

Cele mai bune lucruri care au rezultat din știință

Reputatul fizician vorbește frecvent despre intersecția dintre fizică, tehnologie și societate. Libertatea l-a întrebat pe James Beacham ce schimbare socială majoră preconizează că va rezulta din știința fundamentală în următoarele decenii.

„Personal, văd un pic de pericol în faptul că societatea noastră actuală și modul în care am permis ca o inegalitate atât de enormă a bogăției să persiste și să crească, și să se adâncească, și faptul că, din păcate, am permis ca anumite categorii de oameni să adopte anumite atitudini față de finanțarea publică a științei fundamentale. Unul dintre pericolele pe care le văd este că vom pierde din vedere tipul de cercetare fundamentală care se bazează pur și simplu pe curiozitate, deoarece curiozitatea este un lucru bun”, este de părere James Beacham.

Acesta adaugă că, dacă acest lucru se va întâmpla, vom pierde ceva cu adevărat important, deoarece curiozitatea permite, ne permite pur și simplu să ne depășim limitele ca ființe umane. Iar acest lucru a fost erodat în mod constant, chiar și până acum, întrucât finanțarea pentru astfel de cercetări s-a redus foarte, foarte semnificativ de-a lungul anilor.

„Probabil că, în zilele noastre, oamenii cu bani – cei care dețin controlul asupra fondurilor – vor spune: «De fapt, nu știu care este randamentul investiției în astronomie; nu știu care este randamentul investiției în observarea galaxiilor. În schimb, voi investi o grămadă de bani publici în proiecte precum SpaceX».

SpaceX nu este o organizație științifică; este practic o corporație falsă care a fost inventată pentru a lua bani publici și a-i canaliza în mâini private. Pentru că toți inginerii și oamenii care fac lucruri cu adevărat grozave la companii precum SpaceX, dacă aceasta nu ar fi o corporație privată, ar lucra pur și simplu la NASA, nu-i așa? Adică NASA ar face exact același lucru acolo. Cei de la SpaceX nu sunt o organizație științifică, pentru că sunt interesați în principal de explorare în scopul industriei private, pentru eventuala exploatare minieră, pentru supremația în domeniul sateliților, pentru armament spațial și lucruri de genul acesta.

Nu este atât de mult pentru călătorii. Omul obișnuit nu-și va putea permite o vacanță la un spa lunar de lux în viitorul apropiat. Asta va fi doar pentru miliardari și prietenii lor și nu va fi pentru restul dintre noi. Și acesta este un pericol pe care îl văd, pentru că cele mai bune lucruri care au rezultat din știință în trecut sunt cele care au fost realizate strict pentru întreaga umanitate”, consideră James Beacham.

„Discuția despre AI este mult, mult prea exagerată”

Reputatul specialist de la CERN mai spune că AI nu va provoca o schimbare atât de radicală precum arată previziunile și explică și de ce are această opinie: „Cred că discuția actuală despre AI este mult, mult prea exagerată. Este, practic, un ciclu enorm de exagerare, fie pro, fie contra. Cred că ar trebui să ținem minte, în primul rând, că AI este doar un alt tip de tehnologie. Este o tehnologie obișnuită. Nu este o superinteligență. Nu va fi niciodată, pentru că poți schimba oricând definiția a ceea ce înseamnă asta. Nu este un extraterestru. Nu este o zeitate. Până la urmă, e o tehnologie simplă”.

James Beacham face adesea legătura între fizica energiilor înalte și cultura populară, de la artă la film și a detaliat pentru Libertatea cum schimbă acest fapt modul în care publicul percepe știința legătura dintre fizica particulelor și cultura umană de zi cu zi.

„Scopul meu este, de fapt, să încerc să inspir umanitatea să gândească la scară mai mare despre lucruri. Este atât de ușor pentru noi, ca oameni, să rămânem blocați în rutina zilnică. Ne este foarte greu să ne gândim în profunzime la cum am face asta de fapt. Trebuie să ne gândim profund la motivul pentru care lucrurile sunt organizate așa cum sunt.

Și poate că există, de fapt, o cale prin care am putea, știi tu, să ne unim și să cooperăm și poate să schimbăm lucrurile în bine, pentru că, din nou, așa cum am spus mai devreme, avem probleme enorme – probabil cele mai mari două, fără îndoială – crize cu care se confruntă umanitatea în acest moment sunt criza climatică și inegalitatea de bogăție, iar aceste două lucruri au soluții. Știm care sunt soluțiile.

Doar că practic imposibil în acest moment să obținem voința politică necesară pentru a le pune în practică, decât dacă am reuși, zi de zi, de la individ la individ, să gândim la scară mai mare, să ne permitem să gândim la scară mai mare și să ne imaginăm o lume mai bună, în care o astfel de schimbare să fie posibilă”, precizează James Beacham.

Un barbat in sacou negru intr-un laborator
James Beacham. Sursa foto: arhiva personală

„Spațiul nu este neapărat ultima frontieră”

Libertatea l-a întrebat pe cunoscutul fizician cum vede viitorul descoperirilor și al explorării universului și dacă este spațiul ultima frontieră.

„Cred că spațiul este una dintre ultimele frontiere, dar nu cred că este neapărat ultima frontieră. Cred însă că cele două frontiere finale vor fi legate între ele. Ele sunt spațiul exterior și spațiul interior. Am ajuns doar pe Lună. Atât. Așa că, dincolo de asta, desigur, se află întregul univers de explorat. Dar, în același timp, există și spațiul interior, iar spațiul interior este, de asemenea, un teritoriu neexplorat; și prin spațiu interior mă refer la ceea ce facem la Marele Colider de Hadroni și în fizica particulelor. Acolo unde ciocnești particule minuscule între ele.

Încercăm de fapt să înțelegem cum funcționează universul la scări cât mai mici posibil, atât la scări de timp, cât și la scări de distanță. Există o cantitate uriașă de cercetare de făcut în acest domeniu. Așa că mă gândesc la spațiul cosmic ca fiind una dintre frontiere. Dar și spațiul interior va fi întotdeauna o frontieră similară, ele sunt oarecum legate. Și acestea sunt cele două lucruri pe care le consider cele mai importante pentru viitorul îndepărtat al științei”, concluzionează James Beacham.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Inteligenta artificiala Elon Musk
Parteneri
Ce s-a aflat despre prima soție a lui Claudiu Manda chiar i-a amuțit pe toți. Dar mai ales gestul complet neașteptat făcut de Olguța pentru mama copilului soțului ei e cireașa de pe tort
Viva.ro
Ce s-a aflat despre prima soție a lui Claudiu Manda chiar i-a amuțit pe toți. Dar mai ales gestul complet neașteptat făcut de Olguța pentru mama copilului soțului ei e cireașa de pe tort
Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Unica.ro
Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Doar în România s-a mai văzut așa ceva! Portarul a stat cu spatele la penalty în minutul 90+24. Ce a urmat
Gsp.ro
Doar în România s-a mai văzut așa ceva! Portarul a stat cu spatele la penalty în minutul 90+24. Ce a urmat
La 41 de ani, marea campioană și-a oficializat relația cu sportivul cu 11 ani mai tânăr: „E timpul”
Gsp.ro
La 41 de ani, marea campioană și-a oficializat relația cu sportivul cu 11 ani mai tânăr: „E timpul”
Parteneri
Încă un cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu, anunțul dur care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Libertateapentrufemei.ro
Încă un cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu, anunțul dur care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Avantaje.ro
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Claudia Ion, complet schimbată! Cum arăta concurenta de la „Insula Iubirii” înainte de oprațiile estetice
Tvmania.libertatea.ro
Claudia Ion, complet schimbată! Cum arăta concurenta de la „Insula Iubirii” înainte de oprațiile estetice
ALTE ȘTIRI
James Beacham la CERN
Interviu
Știri România
17:00
James Beacham, fizician la CERN, desființează modelul Elon Musk: „SpaceX nu este o organizație științifică, e o corporație falsă inventată pentru a canaliza bani publici în mâini private”
Curtea de Apel București obligă Primăria Brașov să autorizeze retroactiv un hotel de 7 etaje construit ilegal în Poiana Brașov. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Știri România
18:14
Decizie controversată la Curtea de Apel București: Primăria Brașov, obligată să autorizeze retroactiv un hotel de 7 etaje în Poiana Brașov
Parteneri
Ce caută Nicușor Dan pe Wall Street și ce ne pot da americanii: „România a avut o poziție diferită”
Adevarul.ro
Ce caută Nicușor Dan pe Wall Street și ce ne pot da americanii: „România a avut o poziție diferită”
Nicolae Stanciu a refuzat Rapid și Dinamo: Gigi Becali dezvăluie discuția despre revenirea la FCSB
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu a refuzat Rapid și Dinamo: Gigi Becali dezvăluie discuția despre revenirea la FCSB
Firmele păstrează regimul micro în 2026 dacă îndeplinesc cumulativ plafonul de 100.000 euro și celelalte condiții. Condițiile care se verifică
Financiarul.ro
Firmele păstrează regimul micro în 2026 dacă îndeplinesc cumulativ plafonul de 100.000 euro și celelalte condiții. Condițiile care se verifică
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Gabriela Prisăcariu
Stiri Mondene
17:42
Cum a apărut Gabriela Prisăcariu pe o plajă din Grecia. Reacția lui Dani Oțil din Malta: „Cine vă pozează, doamnă?”
Dan Negru prezintă emisiunea „The Floor” | Foto: Kanal D
Stiri Mondene
17:03
Dan Negru, anunț oficial despre emisiunea lui de la Kanal D. Ce se întâmplă cu „The Floor” din luna octombrie 2026: „Asta face”
Parteneri
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Ultimele cuvinte ale Valentinei, tânăra ucisă de iubit. Şi-a sunat mama pe videocall
Observatornews.ro
Ultimele cuvinte ale Valentinei, tânăra ucisă de iubit. Şi-a sunat mama pe videocall
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Libertateapentrufemei.ro
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Parteneri
Gsp.ro
Ce reprezintă statuia „Copilul Arenei” de pe arena din Stockholm unde Gică Hagi va debuta în Liga Națiunilor
Gsp.ro
L-a dat de gol pe Wayne Rooney în autobiografie: „Știți cum îl găseam în cameră?”
Parteneri
INCREDIBIL ce i-a pregătit Trump lui Xi Jinping la Washington. Mesajul neașteptat al liderului chinez
Mediafax.ro
INCREDIBIL ce i-a pregătit Trump lui Xi Jinping la Washington. Mesajul neașteptat al liderului chinez
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească
Wowbiz.ro
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
Wowbiz.ro
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
A tacut cat a tacut, dar acum Valentin Sanfira a vorbit deschis despre divort si nu se mai ascunde: &quot;O facem...&quot; A lovit direct in fosta sotie
Redactia.ro
A tacut cat a tacut, dar acum Valentin Sanfira a vorbit deschis despre divort si nu se mai ascunde: &quot;O facem...&quot; A lovit direct in fosta sotie
Mama Valentinei face dezvăluiri sfâșietoare! Ce ar fi văzut pe apelul video cu fiica ei, înainte de evenimentul tragic: „A venit agresiv către ea și...”
Kanald.ro
Mama Valentinei face dezvăluiri sfâșietoare! Ce ar fi văzut pe apelul video cu fiica ei, înainte de evenimentul tragic: „A venit agresiv către ea și...”
POLITIC
Liberalul Cătălin Predoiu este ministru interimar de Interne. Foto: Hepta
Politică
16:08
Cătălin Predoiu anunță că votează Guvernul Siegfried Mureșan în Parlament. Rareș Bogdan, Adrian Veștea și Alina Gorghiu, „puciștii” din PNL, spun și ei că îl susțin pe Mureșan
Premierul desemnat Siegfried Mureșan la o conferință de presă în Parlament. Foto: Profimedia
Politică
12:47
Reformele propuse de Siegfried Mureșan, dacă va fi votat premier: o singură Poliție Națională și ghișeu unic
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
FCSB, din nou o forță după revenirea lui Laurențiu Reghecampf? Daniel Pancu, despre tandemul Gigi Becali - Reghe: „Acolo e cheia!”
Fanatik.ro
FCSB, din nou o forță după revenirea lui Laurențiu Reghecampf? Daniel Pancu, despre tandemul Gigi Becali - Reghe: „Acolo e cheia!”
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Spotmedia.ro
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Ultimele știri
Știri România
19:22
Ploi, ceață și minime de 0 grade: ANM anunță cum va fi vremea în ultimul weekend din septembrie și primele zile din octombrie
Știri Externe
19:14
O „flotă fantomă” de drone rusești ar putea reprezenta o nouă amenințare pentru Europa
Știri Externe
19:05
Cimitirele se transformă în parcuri, tot mai mulți oameni aleg să fie înmormântați altfel
Știri România
18:36
Diana Buzoianu cere stare de alertă în București și Ilfov, în urma arderilor ilegale din Sintești
Citește mai multe
TRENDING
Bani și Afaceri
23 sept.
Fenomenul „SKI”: Tot mai mulți pensionari aleg să își cheltuie banii în vacanțe în loc să le lase moștenire copiilor
Auto
09:13
O țară din Europa testează un nou indicator rutier pe autostrăzi și drumuri expres. Ce înseamnă semnul D-51a
Știri România
09:48
Tragerile loto din 24 septembrie 2026. Report de peste 1,81 milioane de euro la Loto 6 din 49
Auto
10:31
Japonezii au desfăcut un BYD Atto 3 și au aflat cum reușesc chinezii să vândă mașini electrice mai ieftine
Cultură și Vacanțe
18:07
Trenul a întrecut autocarul în preferințele turiștilor europeni pentru prima dată în ultimii zece ani. Cum arată topul celor mai moderne și punctuale gări
Bine pentru tine cu Dr Gabriel Zanfir, despre ADHD-ul la adulți
Sănătate și Fitness
17:14
Dr. Gabriel Zanfir la „Bine pentru tine” despre ADHD-ul la adulți: diagnosticul real din spatele miturilor din online
Ceasul pe mâna dreaptă
Lifestyle
17:10
Ce înseamnă când porți ceasul pe mâna dreaptă
Luna plină în Berbec, 26 septembrie 2026 - Luna plină pe cerul nopții, printre nori răsfirați.
Lifestyle
17:00
Luna plină din septembrie 2026: când o vezi și ce zodii sunt influențate
cuplu în pat
Lifestyle
16:44
„Divorțul somnului” salvează cuplurile. De ce Gwyneth Paltrow și Victoria Beckham aleg să doarmă în paturi separate
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Unai Iparragirre
Știri România
18:12
Cine e Unai Iparragirre, noul director de programe de la PRO TV. Va coordona și strategia de conținut pentru televiziune și VOYO
Cristian Pomohaci a fost reținut pentru 24 de ore FOTO: Dorina Matiş/AGERPRES
Știri România
17:15
Cristian Pomohaci este anchetat într-un nou dosar de pornografie infantilă. Ce au găsit procurorii DIICOT la percheziții
Protestul oierilor, confiscat de oamenii lui Călin Georgescu
Știri România
17:24
Noi decizii în dosarul violențelor din Piața Victoriei:10 protestatari de la manifestația fermierilor au primit mandate de arestare
cinci saci oase gasiti dupa noi sapaturi cripta falsa cimitir streharet slatina
Știri România
16:37
Cinci saci cu oseminte, găsiți în urma unor noi săpături într-o criptă falsă din Cimitirul Strehăreț, Slatina
Nicu;or Dan
Opinii
13:12
Când jumătate trag „hăis” și jumătate „cea”
stalp-energie-cifre-piata-energie
Opinii
23 sept.
Energia României sub Bolojan: între promisiuni, proiecte întârziate și o arhitectură energetică în criză
Bani românești, lei
Opinii
23 sept.
Sentimentul economic, între cauză și semnal
Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, după ce a fost reținut 24 de ore. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Opinii
22 sept.
„Martirul” Georgescu și aritmetica anticipatelor: cât valorează cătușele la urne?
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu