Fizician la CERN (Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare) și membru al echipei care a descoperit bosonul Higgs, în prezent cercetător al materiei întunecate, James Beacham este și unul dintre cei mai vizibili comunicatori de știință din fizica particulelor.

Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, savantul american a vorbit despre marile întrebări încă fără răspuns referitoare la univers și despre legăturile dintre fizică, AI, tehnologie și societate.

Invitat la București

Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN), înființată în anul 1954 și având sediul la Geneva, este cel mai mare și mai prestigios centru mondial de cercetare în domeniul fizicii nucleare și al particulelor elementare, și una dintre cele mai importante organizații europene din domeniul cercetării fundamentale. Organizația are câteva mii de angajați.

James Beacham, fizician la CERN și artist, va veni în perioada 25-27 septembrie 2026 la București ca invitat la festivalul UNFINISHED, un eveniment care combină cultura, educația, arta, tehnologia și antreprenoriatul și la care participă zeci de invitați de marcă din toată lumea.

James Beacham și-a dedicat cea mai mare parte a carierei sale de cercetător studiului unor fenomene precum materia întunecată și găurile negre cuantice la Marele Accelerator de Hadroni de la CERN, fiind, de asemenea, afiliat unor instituții precum Universitatea Duke și Institutul Max Planck. Este unul dintre laureații Premiului Breakthrough 2025 pentru Fizică Fundamentală, în calitate de membru de bază al experimentului ATLAS, una dintre cele două echipe care au descoperit bosonul Higgs.

Bosonul Higgs este o particulă elementară care dovedește existența câmpului Higgs, cel responsabil pentru oferirea masei particulelor din univers. Este supranumit și „particula lui Dumnezeu” datorită rolului său fundamental în crearea materiei așa cum o știm.

James Beacham și-a luat doctoratul la New York University și a fost cercetător post-doctoral la prestigioasele universități Duke și Ohio din Statele Unite.

James Beacham va veni în perioada 25-27 septembrie 2026 la București ca invitat la festivalul UNFINISHED. Sursa foto: IBSA Foundation

Întrebările care-l țin treaz noaptea

În cadrul interviului acordat pentru Libertatea, James Beacham a dezvăluit că unele dintre întrebările care îl țin treaz noaptea ca fizician sunt cu siguranță legate de materia întunecată și de marile întrebări deschise ale științei, mai exact despre materia întunecată.

„Adevărata întrebare este: știm cu certitudine că există ceva la care ne referim ca fiind materia întunecată, dar, de fapt, nu știm dacă este o particulă sau nu. Și aceasta este o întrebare deschisă uriașă. Cea mai actuală și interesantă noutate legată de materia întunecată este că știm cu certitudine că se întâmplă ceva cu gravitația în univers.

Ca exemplu, ia o imagine a galaxiei tale preferate, cum ar fi una dintre imaginile de la Hubble sau una dintre imaginile noi de pe internet. Se rotește mult mai repede decât ar trebui; are forma unei spirale pentru că se rotește; problema este că se rotește mult mai repede decât ar trebui dacă ar fi alcătuită doar din materia pe care o putem vedea cu telescoapele noastre, deci, prin urmare, trebuie să existe mai multă materie în galaxii decât putem vedea cu telescoapele noastre.

Și dacă nu este lumină, dacă nu interacționează cu electromagnetismul, atunci trebuie să fie întunecată. Și, dacă este așa, una dintre cele mai bune și mai simple ipoteze inițiale pe care le-ar putea avea comunitatea științifică este că este vorba de un nou tip de particulă, care, practic, curge prin corpul tău în fiecare secundă. Ai aproximativ un miliard de particule de materie întunecată care trec prin tine”, a detaliat James Beacham, pentru Libertatea.

James Beacham. Sursa foto: arhiva personală

Cele mai bune lucruri care au rezultat din știință

Reputatul fizician vorbește frecvent despre intersecția dintre fizică, tehnologie și societate. Libertatea l-a întrebat pe James Beacham ce schimbare socială majoră preconizează că va rezulta din știința fundamentală în următoarele decenii.

„Personal, văd un pic de pericol în faptul că societatea noastră actuală și modul în care am permis ca o inegalitate atât de enormă a bogăției să persiste și să crească, și să se adâncească, și faptul că, din păcate, am permis ca anumite categorii de oameni să adopte anumite atitudini față de finanțarea publică a științei fundamentale. Unul dintre pericolele pe care le văd este că vom pierde din vedere tipul de cercetare fundamentală care se bazează pur și simplu pe curiozitate, deoarece curiozitatea este un lucru bun”, este de părere James Beacham.

Acesta adaugă că, dacă acest lucru se va întâmpla, vom pierde ceva cu adevărat important, deoarece curiozitatea permite, ne permite pur și simplu să ne depășim limitele ca ființe umane. Iar acest lucru a fost erodat în mod constant, chiar și până acum, întrucât finanțarea pentru astfel de cercetări s-a redus foarte, foarte semnificativ de-a lungul anilor.

„Probabil că, în zilele noastre, oamenii cu bani – cei care dețin controlul asupra fondurilor – vor spune: «De fapt, nu știu care este randamentul investiției în astronomie; nu știu care este randamentul investiției în observarea galaxiilor. În schimb, voi investi o grămadă de bani publici în proiecte precum SpaceX».

SpaceX nu este o organizație științifică; este practic o corporație falsă care a fost inventată pentru a lua bani publici și a-i canaliza în mâini private. Pentru că toți inginerii și oamenii care fac lucruri cu adevărat grozave la companii precum SpaceX, dacă aceasta nu ar fi o corporație privată, ar lucra pur și simplu la NASA, nu-i așa? Adică NASA ar face exact același lucru acolo. Cei de la SpaceX nu sunt o organizație științifică, pentru că sunt interesați în principal de explorare în scopul industriei private, pentru eventuala exploatare minieră, pentru supremația în domeniul sateliților, pentru armament spațial și lucruri de genul acesta.

Nu este atât de mult pentru călătorii. Omul obișnuit nu-și va putea permite o vacanță la un spa lunar de lux în viitorul apropiat. Asta va fi doar pentru miliardari și prietenii lor și nu va fi pentru restul dintre noi. Și acesta este un pericol pe care îl văd, pentru că cele mai bune lucruri care au rezultat din știință în trecut sunt cele care au fost realizate strict pentru întreaga umanitate”, consideră James Beacham.

„Discuția despre AI este mult, mult prea exagerată”

Reputatul specialist de la CERN mai spune că AI nu va provoca o schimbare atât de radicală precum arată previziunile și explică și de ce are această opinie: „Cred că discuția actuală despre AI este mult, mult prea exagerată. Este, practic, un ciclu enorm de exagerare, fie pro, fie contra. Cred că ar trebui să ținem minte, în primul rând, că AI este doar un alt tip de tehnologie. Este o tehnologie obișnuită. Nu este o superinteligență. Nu va fi niciodată, pentru că poți schimba oricând definiția a ceea ce înseamnă asta. Nu este un extraterestru. Nu este o zeitate. Până la urmă, e o tehnologie simplă”.

James Beacham face adesea legătura între fizica energiilor înalte și cultura populară, de la artă la film și a detaliat pentru Libertatea cum schimbă acest fapt modul în care publicul percepe știința legătura dintre fizica particulelor și cultura umană de zi cu zi.

„Scopul meu este, de fapt, să încerc să inspir umanitatea să gândească la scară mai mare despre lucruri. Este atât de ușor pentru noi, ca oameni, să rămânem blocați în rutina zilnică. Ne este foarte greu să ne gândim în profunzime la cum am face asta de fapt. Trebuie să ne gândim profund la motivul pentru care lucrurile sunt organizate așa cum sunt.

Și poate că există, de fapt, o cale prin care am putea, știi tu, să ne unim și să cooperăm și poate să schimbăm lucrurile în bine, pentru că, din nou, așa cum am spus mai devreme, avem probleme enorme – probabil cele mai mari două, fără îndoială – crize cu care se confruntă umanitatea în acest moment sunt criza climatică și inegalitatea de bogăție, iar aceste două lucruri au soluții. Știm care sunt soluțiile.

Doar că practic imposibil în acest moment să obținem voința politică necesară pentru a le pune în practică, decât dacă am reuși, zi de zi, de la individ la individ, să gândim la scară mai mare, să ne permitem să gândim la scară mai mare și să ne imaginăm o lume mai bună, în care o astfel de schimbare să fie posibilă”, precizează James Beacham.

James Beacham. Sursa foto: arhiva personală

„Spațiul nu este neapărat ultima frontieră”

Libertatea l-a întrebat pe cunoscutul fizician cum vede viitorul descoperirilor și al explorării universului și dacă este spațiul ultima frontieră.

„Cred că spațiul este una dintre ultimele frontiere, dar nu cred că este neapărat ultima frontieră. Cred însă că cele două frontiere finale vor fi legate între ele. Ele sunt spațiul exterior și spațiul interior. Am ajuns doar pe Lună. Atât. Așa că, dincolo de asta, desigur, se află întregul univers de explorat. Dar, în același timp, există și spațiul interior, iar spațiul interior este, de asemenea, un teritoriu neexplorat; și prin spațiu interior mă refer la ceea ce facem la Marele Colider de Hadroni și în fizica particulelor. Acolo unde ciocnești particule minuscule între ele.