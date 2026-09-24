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Ce înseamnă când porți ceasul pe mâna dreaptă

Ana Maria Teodorescu
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Ceasul pe mâna dreaptă
Ceasul pe mâna dreaptă
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Cei mai mulți oameni poartă ceasul la mâna stângă, așa că alegerea încheieturii drepte poate atrage uneori atenția. Ce înseamnă când porți ceasul pe mâna dreaptă și de ce unele persoane preferă acest lucru sunt întrebări la care pot exista mai multe răspunsuri posibile.

Cuprins:

De ce majoritatea oamenilor poartă ceasul la mâna stângă

Obiceiul de a purta ceasul la mâna stângă are o explicație destul de practică. Cei mai mulți oameni sunt dreptaci și folosesc mâna dreaptă pentru a lucra, a mânca și pentru alte activități, poate chiar unele care cer precizie. Ceasul este așezat, prin urmare, pe mâna mai puțin solicitată.

S-au făcut chiar studii despre preferința de a purta ceasul pe una dintre mâini și în urma lor s-a estimat că doar aproximativ 10,6% dintre oameni sunt stângaci. Cum dreptacii sunt majoritari, purtarea ceasului pe încheietura stângă a devenit varianta întâlnită cel mai des.

Pe mâna nedominantă, ceasul încurcă mai puțin atunci când scrii, folosești unelte, gătești sau lucrezi la calculator. Este și mai puțin expus la lovituri, zgârieturi și contactul repetat cu biroul sau cu alte suprafețe.

Construcția ceasurilor tradiționale a urmat același obicei. La majoritatea modelelor, rotița folosită pentru reglarea orei, numită coroană, se află în partea dreaptă a carcasei. Când ceasul este purtat pe încheietura stângă, coroana poate fi manevrată mai ușor cu mâna dreaptă.

Purtarea ceasului pe dreapta poate arăta că persoana este stângace

Cea mai firească explicație este folosirea predominantă a mâinii stângi. Pentru o persoană stângace, încheietura dreaptă este cea mai puțin solicitată, iar ceasul purtat pe mâna dreaptă încurcă mai puțin la scris și la activitățile de zi cu zi.

În plus, așezarea ceasului pe mâna dreaptă îl poate proteja de loviturile și frecarea la care ar fi expus dacă s-ar afla pe mâna folosită cel mai mult. Este același motiv pentru care mulți dreptaci preferă încheietura stângă.

Totuși, nu orice persoană care poartă ceasul pe dreapta este stângace. Unii oameni folosesc mâini diferite în funcție de activitate, pot scrie cu dreapta, dar pot deschide recipiente, folosi anumite instrumente sau practica un sport cu stânga. Pentru ei, alegerea încheieturii poate depinde de mișcările pe care le fac cel mai des, nu doar de mâna cu care scriu.

De ce un dreptaci poate prefera ceasul pe mâna dreaptă

Unele persoane dreptace poartă ceasul pe dreapta pur și simplu pentru că așa se simt mai bine. Poate fi o deprindere formată în copilărie, o alegere preluată de la un membru al familiei sau o preferință care nu are o explicație anume.

Poziția poate fi influențată și de felul în care persoana lucrează. Cineva care sprijină frecvent încheietura stângă pe marginea biroului, folosește un anumit instrument sau face mișcări repetitive poate constata că ceasul este mai comod pe dreapta.

De asemenea, chiar și o accidentare, o cicatrice, o iritație a pielii sau sensibilitatea unei încheieturi pot duce la alegerea de purta ceasul pe mâna dreaptă.

Contează și accesoriile purtate. Dacă pe mâna stângă se află deja mai multe brățări, ceasul poate fi mutat pe dreapta pentru a evita aglomerarea sau pentru a echilibra vizual accesoriile. În alte cazuri, alegerea este strict estetică, ceasul se vede mai bine ori se potrivește mai bine cu stilul persoanei atunci când este purtat pe dreapta.

Spune ceva despre personalitate modul în care purtăm ceasul?

Purtarea ceasului pe mâna dreaptă este asociată, în mod popular, cu independența, creativitatea sau spiritul nonconformist. Astfel de interpretări pot suna interesant, dar nu există dovezi că încheietura aleasă pentru ceas dezvăluie trăsături precise de personalitate.

O persoană care alege în mod intenționat partea mai puțin obișnuită poate avea un stil personal bine conturat, însă același gest poate avea o explicație pur practică. Nu putem ști dacă cineva este creativ, rebel, ambițios sau introvertit doar uitându-ne la mâna pe care poartă ceasul.

Există ceasuri concepute special pentru mâna dreaptă

Majoritatea ceasurilor analogice au coroana în partea dreaptă a carcasei. Un astfel de model poate fi purtat fără probleme și pe încheietura dreaptă, deși reglarea lui poate fi ceva mai incomodă. La unele ceasuri mari, coroana poate apăsa pe mână atunci când încheietura este îndoită.

Există și modele cu coroana în partea stângă a carcasei, create pentru a fi purtate mai ușor pe mâna dreaptă. Acestea sunt cunoscute uneori sub numele de ceasuri pentru stângaci sau ”destro”.

Poziția coroanei contează mai ales la ceasurile mecanice, care trebuie întoarse sau reglate manual. La un ceas cu cuarț, ajustat rar, diferența este mai puțin importantă.

Înainte de a cumpăra un ceas pentru mâna dreaptă, este bine să îl probezi. O carcasă mare, butoanele laterale sau o coroană proeminentă pot deveni incomode, chiar dacă modelul arată bine în vitrină.

Ce trebuie să știi dacă porți un ceas inteligent pe dreapta

Ceasurile inteligente pot fi purtate pe oricare dintre mâini, însă în setări trebuie aleasă încheietura corectă. Unele modele permit și schimbarea orientării ecranului, astfel încât butoanele sau coroana digitală să rămână ușor accesibile.

Această setare ajută ceasul să răspundă corect atunci când ridici mâna și face ca ecranul și comenzile să fie orientate corespunzător.

În cazul brățărilor de activitate, aplicația poate cere să precizezi dacă aparatul este purtat pe mâna dominantă sau pe cea nedominantă. Mișcările mâinii dominante sunt mai numeroase și pot influența numărul de pași înregistrat, motiv pentru care această informație este folosită la interpretarea datelor.

Mai importantă decât alegerea mâinii este așezarea corectă. Ceasul trebuie să stea în contact cu pielea, dar fără să strângă, și să fie purtat puțin deasupra osului încheieturii. Dacă alunecă mult, senzorii pot pierde contactul cu pielea, iar dacă este fixat prea strâns, poate deveni incomod și poate irita zona.

Este mai precis ceasul inteligent pe una dintre mâini?

Uneori se spune că un ceas care măsoară pulsul ar trebui purtat pe stânga, deoarece această mână ar fi mai aproape de inimă. Distanța foarte mică dintre cele două încheieturi și inimă nu oferă însă un avantaj relevant. Pulsul poate fi măsurat la ambele încheieturi, iar senzorii optici ai ceasului urmăresc schimbările fluxului de sânge din zona aflată direct sub aparat.

Pentru o citire cât mai bună contează în primul rând contactul cu pielea. Cureaua trebuie să mențină ceasul stabil, fără să strângă, iar senzorul trebuie să rămână curat. Mișcările bruște, frigul, transpirația abundentă sau alunecarea ceasului pot influența măsurătorile mai mult decât alegerea mâinii.

Dacă dispozitivul este mutat de pe o încheietură pe alta, trebuie schimbată și orientarea din setările lui, dacă acestea există. Astfel, gestul de ridicare a mâinii, ecranul și comenzile vor funcționa corect, iar datele despre mișcare vor fi interpretate în funcție de mâna pe care este purtat ceasul.

Pe ce mână este mai bine să porți ceasul?

Recomandarea practică este să porți ceasul pe mâna pe care o folosești mai puțin. Pentru un dreptaci, aceasta este de obicei mâna stângă, iar pentru un stângaci, mâna dreaptă. Astfel, ceasul încurcă mai puțin și este ferit de o parte dintre loviturile și zgârieturile de peste zi.

Aceasta rămâne însă o recomandare, nu o regulă. Dacă ceasul este mai comod pe mâna dominantă, nu există un motiv serios pentru a-l muta. Poți încerca să îl porți câteva zile pe fiecare încheietură și să observi unde îl simți mai puțin în timp ce scrii, lucrezi, conduci sau folosești telefonul.

Cureaua trebuie reglată astfel încât ceasul să nu se rotească liber în jurul mâinii, dar nici să lase urme adânci pe piele. Modelele grele sau cu o carcasă mare au nevoie de o fixare ceva mai stabilă, în timp ce un ceas subțire poate fi purtat mai lejer.

Cum să alegi mărimea potrivită a ceasului

Mărimea ceasului se alege în primul rând în funcție de circumferința încheieturii. Pentru a o afla, măsoară zona în care porți de obicei ceasul cu un centimetru de croitorie, fără să strângi. Dacă îl vei purta pe mâna dreaptă, măsoară această încheietură, deoarece cele două pot avea dimensiuni ușor diferite.

Ca reper, pentru o încheietură cu circumferința de 14-16 centimetri se potrivesc, în general, ceasurile cu o carcasă de aproximativ 32-38 de milimetri. Pentru o încheietură de 16-18 centimetri pot fi potrivite modelele de 38-42 de milimetri, iar pe una de peste 18 centimetri se așază bine, de regulă, ceasurile de 42-46 de milimetri. Aceste dimensiuni sunt pur orientative pentru că alegerea ceasului este una personală și ține foarte mult de gusturi și preferințe.

Un model prea mic poate fi mai greu de citit și poate părea disproporționat pe o mână lată. Unul prea mare se poate roti, poate lovi osul încheieturii și poate incomoda mișcarea. Ceasurile elegante sunt adesea mai mici și mai subțiri, în timp ce modelele sport, cele pentru scufundări și ceasurile inteligente tind să aibă carcase mai mari.

Alegerea ține și de stilul personal, însă confortul rămâne cel mai bun criteriu. Ceasul potrivit trebuie să stea stabil, să nu depășească vizibil lățimea încheieturii și să permită îndoirea mâinii fără ca marginea carcasei sau coroana să apese pe piele.

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