Unai Iparragirre se va alătura în octombrie echipei PRO TV, unde va prelua coordonarea echipei de programe și strategia de conținut pentru televiziunea PRO TV și platforma VOYO, conform unui comunicat. Cu o carieră de 25 de ani în televiziune și streaming, Iparragirre a ocupat poziții de conducere la nivel internațional.

În noul său rol, acesta va fi responsabil de dezvoltarea grilei de programe prin selecția și achiziția de formate, precum și de consolidarea portofoliului de conținut al PRO TV și VOYO. „Am contribuit la creșterea audiențelor și la dezvoltarea platformelor de streaming, în special în domeniul ficțiunii, divertismentului și producțiilor de reality”, a declarat Iparragirre în comunicat.

„Sunt foarte încântat să mă alătur PRO TV, liderul pieței media din regiune, și să fac parte din CME, unul dintre cele mai puternice grupuri de media și entertainment din Europa Centrală și de Est. Abia aștept să lucrez alături de Christian și de întreaga echipă și să contribui, prin experiența acumulată la nivel internațional, la continuarea succesului PRO TV, creând conținut care să rămână relevant pentru public, atât la TV, cât și în streaming”, declară Unai Iparragirre.