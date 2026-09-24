Cristian Pomohaci este anchetat într-un nou dosar de pornografie infantilă. Ce au găsit procurorii DIICOT la percheziții

Fostul preot Cristian Pomohaci ar fi înregistrat momentele intime cu băieţii pe care i-ar fi abuzat, susțin anchetatorii. În acest al treilea dosar pe numele lui, oamenii legii ar fi găsit zeci de fişiere pe telefon în care Pomohaci apare alături de băieţi în timpul actelor sexuale, susține DIICOT.

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Cântărețul și fostul preot este acuzat de procurori că ar fi produs și distribuit fotografii și imagini video în care apare întreținând acte și raporturi sexuale cu minori.

„Din actele de urmărire penală a reieşit că, în perioada iulie 2017 şi începutul lunii iunie 2026, un bărbat de 57 de ani, aflat în stare de arestare preventivă într-o altă cauză, ar fi produs, prin intermediul telefonului mobil, peste 60 de fişiere de tip foto şi video ce ar fi reprezentat minori în ipostaze sexuale explicite. Majoritatea filmărilor şi fotografiilor ar fi fost realizate de către cel în cauză în momentele când ar fi întreţinut acte şi raporturi sexuale cu minori. De asemenea, acesta ar fi distribuit, de ordinul zecilor de ori, prin intermediul unor aplicaţii online, peste 30 dintre aceste fişiere", au anunțat Poliția și DIICOT. Este vorba despre Cristian Pomohaci, au precizat surse judiciare pentru Libertatea.

Potrivit datelor din anchetă, acesta ar fi avut în telefoane 286 de fotografii și secvențe video cu minori în ipostaze sexuale.

„În perioada septembrie 2025 - martie 2026, prin intermediul unor aplicaţii online, acesta a primit de la un alt bărbat, de 31 de ani, mai multe fotografii şi videoclipuri în care apar minori în ipostaze sau în timp ce fac acte sexuale explicite. Totodată, în urma accesului autorizat într-un dispozitiv de stocare a datelor, aparținând bărbatului de 31 de ani, au fost descoperite mai multe fișiere de tip foto și video ce ar fi reprezentat minori în ipostaze sexuale explicite”, au transmis Poliția și DIICOT.

În acest context, procurorii DIICOT Târgu Mureș au cerut arestarea preventivă a lui Cristian Pomohaci și în acest dosar.

Reamintim că Pomohaci a fost trimis deja în judecată pentru trafic de droguri de mare risc după ce la perchezițiile făcute în iunie la el acasă ar fi fost găsite 20 de grame de drog de mare risc, 3-CMC, precum și bani în diferite valute.