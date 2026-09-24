Japonezii au desfăcut un BYD Atto 3 și au aflat cum reușesc chinezii să vândă mașini electrice mai ieftine

Inginerii japonezi au demontat un BYD Atto 3 pentru a afla cum reușește producătorul chinez să ofere mașini electrice la prețuri atât de competitive. Analiza arată că BYD produce intern majoritatea componentelor, inclusiv bateriile, reducând semnificativ costurile de producție, potrivit racing.nl.

Secretul prețurilor mici ale BYD

Ingineri din Japonia au demontat un model BYD pentru a înțelege cum reușește producătorul chinez să comercializeze mașini electrice la prețuri atât de competitive.

Concluziile au fost prezentate în cadrul unei conferințe organizate de biroul japonez pentru economie și comerț, unde peste 70 de furnizori din industria auto au analizat strategia prin care BYD își reduce costurile de producție.

Pentru analiză a fost ales modelul BYD Atto 3, primul autoturism lansat de companie pe piața japoneză în ianuarie 2023. În Europa, modelul pornește de la aproximativ 35.000 de euro.

După demontarea completă a vehiculului, inginerii au constatat că aproape niciuna dintre componente nu provine de la furnizori externi. Potrivit analizei, BYD apelează la companii din afara grupului doar pentru două categorii de componente: geamurile și anvelopele. Eliminarea intermediarilor reduce considerabil costurile de producție și de asamblare.

BYD produce intern 75% dintre componente

BYD este al doilea cel mai mare producător de baterii pentru mașini electrice din lume, cu o cotă de piață de 16,4%. Liderul pieței rămâne compania chineză CATL, cu 37,1%. Acest lucru este considerat esențial pentru competitivitatea companiei, deoarece bateria reprezintă aproximativ o treime din costul total al unui automobil electric. Prin producția internă de baterii, BYD controlează o parte dintre cele mai importante costuri ale vehiculului.

Compania chineză a dezvoltat și un sistem care integrează într-o singură componentă motorul electric, invertorul, transmisia și sistemul de alimentare. Soluția simplifică procesul de fabricație și reduce numărul total de piese necesare pentru construirea automobilului.

Potrivit băncii elvețiene UBS, un alt avantaj BYD este nivelul ridicat de integrare verticală. Analiza instituției arată că producătorul chinez fabrică intern aproximativ 75% dintre componente, comparativ cu 46% în cazul unui Tesla Model 3 produs în China.

Strategia BYD nu se oprește la producția de componente.

Grupul deține și propria flotă de nave de transport maritim, capabile să transporte simultan mii de automobile electrice către piețele europene. Prin controlul logisticii, compania reduce costurile de transport și dependența de operatori externi.

Fabrica din Ungaria, parte din strategia BYD pentru Europa

În Europa, BYD își extinde strategia prin producția locală. Compania construiește o fabrică în Ungaria, care va deveni și noul sediu european al mărcii.

Producția locală are rolul de a reduce costurile logistice și de a evita sancțiunile comerciale aplicate producătorilor auto din China. Rămâne însă de văzut dacă avantajul de preț va putea fi menținut integral, în condițiile în care costurile cu forța de muncă și energia sunt mai ridicate în Europa decât în China. Potrivit racing.nl, în ultimele decenii, constructorii europeni și japonezi au externalizat producția multor componente către furnizori specializați pentru a distribui costurile și a păstra flexibilitatea lanțului de aprovizionare.

BYD urmează strategia opusă și produce intern cea mai mare parte a componentelor esențiale, de la baterii până la sistemele electronice și o parte din logistică.