Joi, 24 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 20 septembrie, Loteria Română a acordat peste 25.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,27 milioane de lei.

Tragererile loto din 24 septembrie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 9,53 milioane de lei, la Loto 6 din 49, la tragerea din 24 septembrie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,53 milioane de lei (peste 1,81 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,1 milioane de lei (peste 970.100 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,67 milioane de lei (peste 1,45 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 126.600 de lei (peste 24.000 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 28.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,7 milioane de lei (peste 324.100 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 121.800 de lei (peste 23.100 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 438.200 de lei (peste 83.200 de euro).

Când s-a câştigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49 din 13 august, s-a înregistrat cel mai mare câștig la categoria I din întreaga istorie a acestui joc, valoarea fiind de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Biletul norocos care a doborât toate recordurile a fost completat cu o singură variantă simplă la Loto 6/49. Prețul achitat de jucător pentru această bifa istorică a fost de 8,5 lei.