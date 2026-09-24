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Gabriela Prisăcariu se bucură de o vacanță în Grecia, pe insula Creta, în timp ce Dani Oțil se află în Malta la filmările emisiunii Power Couple. Iată schimbul amuzant de replici dintre cei doi.
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Gabriela Prisăcariu a decis să profite din plin de ultimele zile însorite. Ea a plecat, în urmă cu câteva zile, într-o vacanță relaxantă pe insula Creta, din Grecia împreună cu Tiago, fiul ei și al lui Dani Oțil.
În acest timp, soțul ei se află în Malta, unde au loc filmările pentru un nou sezon al emisiunii „Power Couple România”.
Aflată pe o plajă stâncoasă cu o priveliște spectaculoasă spre mare, soția lui Dani Oțil a publicat mai multe imagini cu ea într-un costum de baie întreg, care îi pune în evidență silueta impecabilă, însoțite de un mesaj specific grecesc, „Kalimera”.
Chiar dacă se află în Malta la filmările Power Couple, Dani Oțil nu a ratat postarea partenerei sale de viață și i-a comentat cu umor. „Unde vă este soțul?”, „Cine vă pozează, doamnă?” au fost mesajele lăsate de prezentatorul TV.
Răspunsul Gabrielei Prisăcariu a venit la fel de prompt și a stârnit hohote de râs în mediul online. „Este la muncă! De unde crezi că avem bani de vacanță?”, i-a replicat vedeta, adăugând mai multe emoticoane cu râsete.
Deși sunt obișnuiți cu perioadele în care proiectele profesionale îi țin la distanță, cei doi continuă să își mențină dinamica amuzantă pe rețelele de socializare, spre bucuria fanilor care le urmăresc activitatea zilnică. În timp ce Gabriela se relaxează pe litoralul elen, Dani Oțil își continuă programul intens de filmări din Malta.