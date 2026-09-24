Gabriela Prisăcariu se bucură de o vacanță în Grecia, pe insula Creta, în timp ce Dani Oțil se află în Malta la filmările emisiunii Power Couple. Iată schimbul amuzant de replici dintre cei doi.

Gabriela Prisăcariu a decis să profite din plin de ultimele zile însorite. Ea a plecat, în urmă cu câteva zile, într-o vacanță relaxantă pe insula Creta, din Grecia împreună cu Tiago, fiul ei și al lui Dani Oțil.

Gabriela Prisăcariu, apariție spectaculoasă pe o plajă din Grecia

În acest timp, soțul ei se află în Malta, unde au loc filmările pentru un nou sezon al emisiunii „Power Couple România”.

Aflată pe o plajă stâncoasă cu o priveliște spectaculoasă spre mare, soția lui Dani Oțil a publicat mai multe imagini cu ea într-un costum de baie întreg, care îi pune în evidență silueta impecabilă, însoțite de un mesaj specific grecesc, „Kalimera”.

Dani Oțil: „Cine vă pozează, doamnă?”

Chiar dacă se află în Malta la filmările Power Couple, Dani Oțil nu a ratat postarea partenerei sale de viață și i-a comentat cu umor. „Unde vă este soțul?”, „Cine vă pozează, doamnă?” au fost mesajele lăsate de prezentatorul TV.

Răspunsul Gabrielei Prisăcariu a venit la fel de prompt și a stârnit hohote de râs în mediul online. „Este la muncă! De unde crezi că avem bani de vacanță?”, i-a replicat vedeta, adăugând mai multe emoticoane cu râsete.