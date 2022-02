Într-un interviu pentru CANCAN, Dan Negru a vorbit despre banii pe care i-a pierdut pentru că a refuzat să afară în reclame. Mulți au încercat să-i facă oferte prezentatorului TV pentru diverse campanii publicitare, însă el nu a acceptat. Vedeta recunoaște că a pierdut mulți bani, însă nu-i pare rău.

„Nu există prostălău mai mare decât sunt eu, și asta îmi zic toți colegii din breasla mea! În bancurile colegilor de televiziune, eu sunt prostălăul suprem, din cauza banilor, pentru că eu am refuzat orice asociere, în orice reclamă de-a lungul timpului, și crede-mă că am pierdut mult!

În anii 2000, aveam de exemplu un show care se numea «Academia Vedetelor» și erau vedetele legate la ochi, băgau mâna în acvarii. Era o isterie, copiii erau înnebuniți după emisiunea aia, cotele de piață erau fabuloase de audiență! Îmi amintesc că aproape nu cobora niciodată sub 60 la sută!

Și aia a coincis cu perioada în care au intrat în România multinaționalele, toate hypermarketurile astea, atunci au intrat și evident că își doreau să se asocieze cu cea mai de succes emisiune de televiziune și cu prezentatorul ei! Am fost dus cu pluta, nu m-am asociat, nu m-am băgat în nicio reclamă niciodată! Privind în urmă, n-am niciun regret! La capătul drumului, nu sunt doar banii! Nu mi-a părut rău. Era o perioadă în care în România se dădeau multe țepe, la greu. Țepe publice la televizor. Am zis că mai bine nu mă bag. Era o perioadă relativ tulbure. Am pierdut. (…) Am avut o discuție cu o companie franțuzească, trebuia să apar 6 luni la televizor într-o campanie și puteam să îmi iau un apartament”, a declarat Dan Negru pentru CANCAN.

„Cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care mi-a zis-o mie un telespectator”

Prezentatorul de la Kanal D a povestit că a fost impresionat de o mărturisire pe care i-a făcut-o un telespectator. Un bărbat i-a spus că lui nu-i place deloc de el, însă soția sa, care murise în urmă cu 4 ani, era fanul lui, astfel că începuse și el să se uite la emisiunile sale.

„Cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care am primit-o eu vreodată de la un telespectator. Eram la Cluj, a venit un domn la mine și mi-a zis: «Domnul Dan Negru, mie nu îmi place deloc de dumneavoastră, țipați, urlați, vă puneți în genunchi!».

Și-mi zice: «Soția mea a murit acum patru ani și de atunci, de fiecare dată când apăreți la televizor, eu dau televizorul mai tare și îmi fac treaba prin casă! E ca și când soția mea încă ar fi în casă și se uită la dumneavoastră!».

A fost cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care mi-a zis-o mie un telespectator!”, a povestit Dan Negru pentru sursa mai sus menționată.

Dan Negru și-a dat demisia de la Antena 1, după mai bine de două decenii petrecute în acest trust, apoi a semnat contractul cu concurența, mai exact cu Kanal D. „Simțeam că mi-am atins limita. Rugineam”, a spus el, într-un interviu acordat Libertatea, când a fost întrebat de motivul plecării.



