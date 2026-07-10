Locuitorii „țării benzinăriilor” au început să se bată la cozile formate la stațiile de alimentare, în goana după combustibil, și să își monteze corturi pentru a dormi lângă acestea, iar unii ruși „isteți” au început să găurească rezervoarele altor autoturisme cu bormașina pentru a fura carburant, mai arată sursa citată.

De exemplu, în apropierea unei benzinării din Rusia, oamenii și-au instalat corturi și au pus chiar și un grătar pentru a găti mâncare în timp ce așteptau să vină carburantul.

De asemenea, în Omsk, unde se află cea mai mare rafinărie de petrol din regiune, lovită de Forțele de Apărare ale Ucrainei, la benzinării se formează cozi.

Rafinăria din Saratov a fost distrusă de dronele ucrainene. Rafinăria rusească a fost nevoită să își suspende activitatea în urma atacurilor, adâncind criza combustibilului. Aproximativ 50 de milioane de ruși sunt afectați de criză.

De asemenea, cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, deținută de Gazprom Neft, și-a oprit activitatea luni, în urma atacului cu drone efectuat de ucraineni.

Mai mult, la benzinăriile din Rusia oamenii au început să se certe și să se ia la bătaie pentru combustibil, iar în Novorossiisk mai multe persoane au blocat drumul unei cisterne cu combustibil, cerând să își alimenteze mașinile.

În căutarea benzinei, rușii au început să fure combustibil unii de la alții. De obicei, aceștia găuresc rezervoarele mașinilor pentru a extrage benzina.

Presa rusă relatează că cele mai multe informații despre lipsa combustibilului provin de la locuitorii Moscovei și ai regiunii Moscova. Aproape toate indică aceeași tendință: benzinăriile se închid în număr mare, cele mai afectate fiind rețelele independente de stații de alimentare.

„În cea mai mare parte, combustibilul se vinde la benzinăriile companiilor apropiate statului: Rosneft, Gazprom. La benzinăriile private sau ale lanțurilor mici nu există deloc benzină sau este disponibilă doar o singură calitate, de obicei scumpă”, se plânge un locuitor al Moscovei.

Sursa citată mai arată că deficitul a afectat chiar și cele mai mari lanțuri de benzinării. Rușii susțin că, dintre operatorii federali, benzina este disponibilă în mod constant doar la stațiile companiei Rosneft.

Locuitorii Moscovei afirmă că, în mod vizibil, la benzinării se formează cozi de 30 până la 50 de mașini.

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