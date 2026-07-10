Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 11 – 17 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 11 – 17 iulie 2026

Între 11 și 13 iulie noaptea, unele conversații pe care Berbecii le-ar putea avea cu unul sau mai mulți prieteni le-ar putea schimba părerea sau unghiul de abordare al unei probleme. Informații neașteptate, dar interesante se pot ivi pe fondul unor discuții aprinse.

Între 13 iulie, după ora 1:46′, și 15 iulie noaptea, preocupări domestice sau de natură umană (grijă, atenție, solidaritate, bună comunicare cu părinții sau cu rudele apropiate, în general). Pe 14 iulie va avea loc faza de Lună Nouă în Rac, context în care Soarele și Luna vor face conjuncții cu Mercur, dar și cu perechea de stele fixe Castor (geamănul muritor) și Pollux (geamănul nemuritor), care simbolizează vulnerabilitățile noastre materiale, pe de-o parte, și idealurile spirituale și protecția divină, de cealaltă parte

. Împreună, ele alcătuiesc dualitatea naturii umane, spirituale și materiale, subliniind nevoia de a analiza trecutul pentru a nu reedita erorile de gândire sau de comportament. Luna Nouă în Rac va accentua nevoia de a consolida și apăra relațiile cu familia din care provin ori de a se integra într-un context de valori care îl definesc prin apartenența la o țară, limbă, religie, cultură și mentalitate.

Între 15 iulie, după ora 1:36′, și 17 iulie în zori, opoziția Jupiter/Uranus, la grad perfect, poate da sentimentelor nutrite de către nativi o tentă exagerată, pătimașă sau nestăpânită, dezvăluind sentimente, emoții sau trăiri interioare. Nerăbdarea, graba și reacțiile mai puțin „strunite” nu-i vor avantaja pe acești nativi care vor face figură de persoane insistente sau obositoare în relațiile afective.

Din 17 iulie, după ora 3:17′, discuții pe teme de muncă, organizare sau administrare a unor sarcini de serviciu cărora nativii vor încerca să le dea o altă structură prin abordări diferite, mai pragmatice, dar care, nu întotdeauna, vor fi acceptate de către colegi sau superiori.

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