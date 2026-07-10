Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 11 – 17 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 11 – 17 iulie 2026

Între 11 și 13 iulie noaptea, discuții pe teme locative, imobiliare, patrimoniale sau gospodărești.

Peștii nu vor avea chef să intre în detaliile unor chestiuni care le depășesc puterea de decizie și, chiar dacă se vor implica în rezolvarea lor, o vor face apelând la unul sau la mai mulți specialiști; perioadă agitată, plină de tracasări.

Între 13 iulie, după ora 1:46′, și 15 iulie noaptea, relațiile afective vor fi influențate de Luna Nouă în Rac, din 14 iulie, context în care Soarele și Luna vor face conjuncții cu Mercur, dar și cu stelele fixe Castor (geamănul muritor) și Pollux (geamănul nemuritor), care simbolizează vulnerabilitățile materiale, pe de-o parte, și idealurile spirituale și protecția divină, de cealaltă parte.

Împreună, ele alcătuiesc dualitatea naturii umane, spirituale și materiale, subliniind nevoia de a analiza trecutul pentru a nu reedita erorile de gândire sau de comportament. Luna Nouă în Rac va accentua nevoia de a consolida și apăra relațiile dintre nativi, în postura de părinți, cu copiii lor, nevoia de a da curs unor activități care să le pună calitățile, virtuțile, abilitățile și talentul în valoare.

Nevoia de a relua niște proiecte mai vechi, abandonate pe parcurs, care își pot găsi acum soluția fericită pentru a fi duse la bun sfârșit. Între 15 iulie, după ora 1:36′, și 17 iulie în zori, posibilă situație generată de luarea unei măsuri speciale în instituția unde nativii lucrează care schimbă datele problemei, obligându-i pe Pești să se reorienteze profesional.

Totuși, nu va fi bine ca aceștia să ia o decizie rapidă, sub impulsul surprizei sau al emoției, ci să aștepte până spre 28/29 iulie, când opoziția Jupiter/Pluton, care a declanșat respectiva situație, se va risipi. Din 17 iulie, după ora 3:17′, șansa de a stabili o relație partenerială (asociere, colaborare, contract) profitabilă care să le deschidă noi perspective.

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