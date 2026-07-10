Prezenți în platoul emisiunii „Furnicuțele”, prezentată de Denise Rifai la Antena 1, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au făcut mărturisiri despre parcursul relației lor și au rememorat o perioadă complicată pe care au traversat-o împreună.

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La un moment dat, aceștia s-au separat din cauza diferenței dintre stilul de viață al artistei și nevoia lui Vlad de a petrece timp cu iubita lui.

„Noi ne-am separat pentru că eram într-o perioadă în care ea muncea foarte mult, era plecată de acasă, concerte în fiecare weekend aproape, chiar și în timpul săptămânii, iar eu voiam să mă distrez. Ea își dorea să stea acasă, să vedem un film împreună. Ea nu voia să mai iasă”, a declarat Vlad Huidu, în cadrul emisiunii.

Giulia mărturisește sincer că nu s-a gândit că în acea perioadă vor sta atât de mult timp despărțiți. „A luat-o fiecare pe drumul lui. Eu nu am crezut că o să fie ceva chiar atât de serios. M-am gândit că în câteva zile o să ne revedem și o să fie gata. Cred că nu eram pregătiți de o relație serioasă la momentul respectiv și cred că dacă nu s-ar fi întâmplat așa… nu aveam nicio șansă să ajungem astăzi aici”, a declarat Giulia Anghelescu.

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