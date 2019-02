Dan Negru, despre regretatul Iosif Sava: „L-au concediat fără măcar să-l fi anunțat înainte”

Iosif Sava a fost unul dintre cei mai cunoscuți muzicologi și realizator radio-TV. A rămas cunoscut publicului larg în urma celebrelor sale „Serate Muzicale”, emisiuni difuzate de TVR din anii ’80, până în 1996. În data de 15 februarie 2019, acesta ar fi împlinit 86 de ani.

Cu această ocazie, prezentatorul de televiziune Dan Negru și-a amintit de Iosif Sava și a scos la iveală lucruri mai puțin cunoscute publicului larg.



„Văd acu un program omagial Iosif Sava și văd într-un tabloid titlul Maestrul Sava ar fi împlinit azi 86 de ani .

Suntem ipocriți! N-o spune nimeni că pe Iosif Sava l-au concediat fără măcar să-l fi anunțat înainte.

Mi-a povestit Cristian Țopescu că a încercat să-i organizeze in biroul lui o mică festivitate de rămas-bun și că a cumpărat un tort și o sticla de Cola la 2 litri de la o cofetărie din Dorobanți.

Când Iosif Sava a intrat in birou și i-a văzut pe cei 3-4 oameni adunați acolo, s-a întors fără sa spună un cuvânt si a plecat.

Așa a ieșit Iosif Sava din televizune! A murit la scurtă vreme din cauza unei infectii pe care a luat-o in spital. Azi are o piațetă in centrul Bucureștiului care-i poartă numele și busturi omagiale…

L-am întâlnit ultima dată intr-un lift din TVR când mă pregăteam sa prezint un festival Mamaia și când m-a întrebat cu o voce bubuitoare : „Credeți, d-le Negru, că va învinge chiloțăreala?””, a povestit Dan Negru despre Iosif Sava.

Citește și: VIDEO/ Am testat o mașină electrică prin oraș. Cum treci peste „angoasa autonomiei”