Am testat o mașină electrică prin oraș. Cum treci peste „angoasa autonomiei”

În România sunt înmatriculate peste 600 de maşini electrice, cele mai multe în Bucureşti

Deşi numărul lor total este încă mic, creşterea de la an la an este tot mai pronunţată

Tehnologia avansează în ritm alert, astfel încât de la an la an maşinile electrice devin tot mai eficiente

Infrastructura staţiilor de încărcare s-a dezvoltat şi în România, iar maşina electrică a devenit o alternativă reală pentru deplasarea în oraş

Acum câţiva ani, să ai o maşină electrică în România era semn de curaj extrem. Sau de nebunie. Multă lume are impresia că acelaşi lucru este valabil şi astăzi, aşa că Libertatea a decis să afle ce înseamnă să conduci o maşină electrică astăzi în Bucureşti.

Cu ochii pe baterie

Majoritatea dintre noi devenim îngrijoraţi când vedem că bateria de la telefon a ajuns la ultima „liniuţă”. Începem să ne uităm după prize şi ne întrebăm dacă telefonul ne va ţine. Nu e un sentiment plăcut să rămâi fără baterie când ai mai mare nevoie să dai un telefon sau să îţi verifici emailul.

E infinit mai înfricoşător să îţi imaginezi că bateria este a maşinii şi rişti să rămâi cu ea în mijlocul interesecţiei. În cazul maşinilor electrice, teama asta se numeşte „range anxiety” – angoasa autonomiei. E ceea ce îi împiedică pe mulţi să ia în considerare achiziţionarea uneia.

„În oraş nu am simţit angoasa asta niciodată”, ne spune Tudor Roşca, proprietarul unei mici maşini electrice, de la „coada” gamei. Am petrecut cu el o jumătate de zi, pentru a vedea dacă rămânem în drum. Nu am rămas.

„Maşina mă avertizează maşina sonor când mai am 30 de km. Pentru Bucureşti, 30 de km autonomie înseamnă că am oricare dintre staţiile rapide de încărcare la îndemână”, explică el.

Supermarketul devine „benzinărie”

Ce s-a schimbat foarte mult în Bucureşti este infrastructura staţiilor de încărcare. La cele rapide, în 40 de minute poţi „umple” la 100% o maşină mică. La cele mai lente, durează câteva ore, însă nu trebuie încărcate tot timpul dintr-un foc. Există un sistem public, al Primăriei, care este gratuit, iar la staţiile private kilowattul costă cam un leu. Asta înseamnă că 100 de kilometri cu maşina te costă cam 20 de lei – de cel puţin două ori mai puţin decât la maşinile clasice.

Să ai bateria plină a devenit uşor, pentru că poţi să integrezi acum totul în viaţa de zi cu zi.

„Pun maşina la încărcat şi m-am dus la restaurant. Stau o oră, două. Mă duc diseară spre casă, mă opresc la cumpărături la un magazin care are staţii. Cât stau o oră la cumpărături pun maşina la încărcat”, spune Tudor.

Sunt oportunităţi mari pentru comercianţii care le oferă clienţilor staţii. La supermarketuri, apar tot mai multe puncte de încărcare.

„E o şansă unică pentru ca magazinul să devină benzinărie. Nu benzinăria are magazin, ci magazinele deja existente să devină benzinării”.

Tudor pune maşina la încărcat, de obicei, de două ori pe săptămână, când nu are multe drumuri. De patru ori, dacă e o săptămână mai încarcată. Spune că în ultimul an nu a făcut însă niciodată un ocol pentru a încarca.

Fără schimburi de ulei

Nu doar carburantul este ieftin. Dacă ai maşină electrică, nu trebuie să îţi faci griji cu privire la schimbul de ulei, de exemplu. Motoarele electrice au mult mai puţine piese care se mişcă, deci mai puţine şanse să se strice.

Faci economie şi pentru că nu trebuie să plăteşti impozit pentru maşinile electrice, iar în Bucureşti parcarea este gratuită, deşi trebuie să obţii o vinietă specială pentru asta. În alte ţări, se eliberează direct un număr de înmatriculare special, pentru a evita statul la cozi inutile.

România mare multe de făcut ca să ajungă din urmă alte state când vine vorba despre cât de „prietenoasă” e cu maşinile electrice. Dar se fac paşi.

„E ca o jucărie, e o plăcere să conduci o maşină electrică. Nu are vibraţii, ai cuplu instantaneu, nu schimbă viteze, te-a lipit în scaun şi până la viteza maximă tu ai acceleraţie aproape constantă”.

Preţul unei maşini electrice porneşte de la aproximativ 20.000 de euro, dar poate ajunge să depăşească şi 100.000 de euro. Cei care au deja un autoturism pot beneficia de o reducere de peste 9.000 de euro prin programul guvernamental Rabla, ceea ce face astfel de maşini foarte accesibile.