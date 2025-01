„Porsche-ul lui David Popovici mi-a amintit cât de gogoman am fost eu! În 2010, atunci când s-a lansat, un Bitcoin valora doar 30 de cenți, însă și visele mele erau altele la vremea aceea. Eram campionul audiențelor, aveam două emisiuni la TV: una cu farse și alta cu blonde. Dacă aș fi investit atunci salariul pe o lună în criptomonede, astăzi i-aș fi împrumutat cu bani pe Țiriac și pe Șucu.

N-am avut însă niciodată încredere în creșterile spectaculoase peste noapte; am preferat scările în locul liftului. Totuși, câțiva prieteni din Târgu Mureș, pe care îi cunosc de multă vreme, au lansat zilele acestea o monedă virtuală: Neotech (în comentarii am pus detalii despre cum poți să investești în cripto.



„Hai cu noi, hai cu liftul!”, mi-au spus. Asta pare să fie filosofia noii generații: curajul de a urca direct cu liftul. Așa că am cumpărat de 100 de dolari Neotech. Doar de 100, cât să nu mă judece CTP . Pentru că viitorul nu depinde de ce faci mâine, ci de ce faci astăzi”, a scris Dan Negru pe contul de socializare.

La scurt timp după ce jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a arătat dezamăgit de decizia campionului olimpic David Popovici de a-și cumpăra un Porsche Spider cu 120.000 de euro, solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu, i-a transmis un mesaj dur gazetarului.

„Până acum, când vedeam vreun puşti la volanul unui Porsche, zâmbeam disprețuitor şi mă gândeam că e un copil de bani gata.

De-acum înainte, o să mă gândesc că poate e un copil care nu s-a bucurat de copilărie aşa cum m-am bucurat eu, că poate s-a trezit în general pe la 5 dimineața, că poate s-a antrenat mii de ore în condiții de cele mai multe ori improprii, că poate a câştigat vreo 23 de medalii de aur, că poate e campion european, mondial şi olimpic, şi că e perfect normal să-şi cumpere absolut orice îşi doreşte. Din banii lui.

Munciți. De el.De fapt, ce voiam să vă spun, domnule Cristian Tudor Popescu: bătrânețea e oricum urâtă; n-are rost să ne-o urâțim şi mai mult cu frustrări inepte şi decrepite. A, era să uit: sper să fim sănătoşi amândoi şi să apucăm să vedem când şi-o ia pasta”, a scris Dan Teodorescu în dreptul unei imagini cu un Bugatti la Voiture Noire, în valoare de 16.000.000 de euro.







