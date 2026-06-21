Dan Negru a mărturisit că nu cunoaște sursa informațiilor vehiculate și a subliniat că nu există nicio înțelegere privind un proiect comun cu Denise Rifai la Antena 1.

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„Nu știu care este sursa lui Denise Rifai când a spus că vom face o emisiune împreună la Antena 1, dar eu nu am nicio discuție și nicio negociere cu fosta mea iubită, Antena. Ea – cu fotbalul, eu – cu literele”, a transmis prezentatorul.

De asemenea, vedeta de la Kanal D a dorit să reamintească faptul că este implicată în continuare în proiectele postului la care activează, respectiv emisiunea „Jocul cuvintelor”, difuzată de patru ani în grila Kanal D România.

„În seara asta, de la ora 21.00, la Kanal D România avem Jocul cuvintelor, un quiz care e în grila Kanal D de patru ani.

Așa că vă propun o definiție din patru litere dată de Tudor Mușatescu: «Știre în neștire» … Răspuns: Z V O N”, a transmis Dan Negru pe contul de socializare.

Invitată în emisiunea online a lui Cătălin Măruță, inspirată de celebra rubrică „Sosurile picante”, pe care prezentatorul a continuat-o după plecarea de la PRO TV, Denise Rifai a fost întrebată despre mai multe aspecte ale laturii sale profesionale.

În timpul discuției, Cătălin Măruță a vrut să afle dacă Denise Rifai câștigă mai bine la actualul post de televiziune decât în perioada anterioară.

„Ai salariul mai mare la Antena 1 decât la Kanal D?”, a întrebat Cătălin Măruță, iar Denise Rifai a răspuns fără a sta prea mult pe gânduri: „Da. Mai mare!”.

Un moment care a atras atenția a fost cel în care Denise Rifai a ales să accepte provocarea din emisiune și să evite citirea unei întrebări.

Imediat după această întrebare, Denise Rifai a preferat să mănânce iute decât să citească întrebarea pe care i-a pus-o Cătălin Măruță. Însă ea a oferit răspunsul: „O să mănânc iute. Da! Dan Negru…”.

Replica a stârnit imediat reacția lui Cătălin Măruță.

„Fostul tău coleg?”, a întrebat acesta.

„Și poate viitorul”, a răspuns Denise Rifai.

Schimbul de replici a continuat, iar răspunsurile oferite au alimentat speculațiile privind un posibil proiect comun în viitor.

Între cei doi a urmat apoi un dialog care a lăsat loc de interpretări.

Cătălin Măruță: „Vine el la Antena 1 sau te duci tu înapoi la Kanal D?”.

Denise Rifai: „Poate viitorul…”.

Cătălin Măruță: „Nu se știe unde… Voi ați avut și o emisiune împreună”.

Denise Rifai: „Și o să mai avem. Și o să prezentăm lucruri împreună”.

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