Prezentator la „Jocul Cuvintelor”, show difuzat în fiecare luni și marți, de la ora 23.00, și în reluare de luni până vineri, de la ora 15.00, dar și la „The Floor”, emisiune care se vede în fiecare sâmbătă, de la ora 21.00, Dan Negru a stat de vorbă cu Libertatea despre plăcerile lui.

Întrebat ce muzică ascultă și la ce seriale și filme se uită, prezentatorul de la Kanal D a afirmat că este abonat la toate platformele de streaming și caută mereu povești care nu sunt exagerate. Iar în materie de muzică, el nu a vrut să ne spună ce ascultă, ci a dezvăluit ce nu-i place!

„Am abonament la toate streamingurile de la noi și încerc seara să caut serialele normale, fără exagerările vieții! Iar despre muzică mai bine îți spun ce nu-mi place… Mă enervează trapul pe care-l ascultă copiii mei, deși mulți dintre artiștii mari de azi de trap s-au lansat la «Next Star». Pe Oscar îl rog public aici să lanseze mai puține hituri, că ai mei copii doar asta ascultă. Oscar e unul dintre cei lansați la «Next Star» și e vedeta generației de azi”, a spus Dan Negru în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că ne-a spus ce muzică ascultă copiii lui, am fost curioși să aflăm și care sunt cuvintele cel mai des folosite în familia prezentatorului de la Kanal D. „Alinturile, diminutivele numelor noastre…”, a răspuns Dan Negru.

În final, prezentatorul TV a vorbit în exclusivitate și despre cum este el în culise, în momentul în care camerele de filmat se sting: „Mult mai blând. Și în general încerc să nu mai urlu nici la TV cum o făceam acum 20 de ani. Dacă la 20 ești ca la 50, înseamnă că ai trăit 30 de ani degeaba”!