De-a lungul timpului, Dan Negru a fost una dintre vocile puternice ale divertismentului românesc și un martor direct al transformărilor prin care a trecut industria muzicală. Fost prezentator al preselecțiilor naționale Eurovision de la TVR, acesta privește astăzi cu mult scepticism unul dintre cele mai cunoscute concursuri muzicale din lume – Eurovision Song Contest.

Ce crede Dan Negru despre Eurovision

Într-o declarație pentru click.ro, Dan Negru a vorbit deschis despre dezamăgirea sa față de direcția în care a ajuns competiția. În opinia lui, Eurovisionul nu mai este de mult un concurs în care vocile și performanțele muzicale sunt criteriul principal de jurizare.

Anul acesta, competiția internațională se va desfășura la Viena, în perioada 12–14 mai, iar România urmează să își desemneze reprezentantul pe 4 martie, în cadrul selecției organizate de TVR. Cu toate acestea, Dan Negru spune că entuziasmul de altădată a dispărut, fiind înlocuit de o competiție tot mai puțin axată pe muzică. „Am prezentat preselecțiile Eurovision în anii 2000, dar acum e un festival care promovează diversitatea sexuală și strategii geopolitice. Nu mai e de mult timp despre muzică”, spune el.

Dan Negru: „Aș trimite cântăreții care să arate că noi și Moldova suntem aceeași țară”

Mai mult, prezentatorul a venit și cu o propunere neașteptată pentru edițiile viitoare ale concursului: un singur artist care să reprezinte atât România, cât și Republica Moldova. Ideea sa pornește de la apropierea culturală și muzicală dintre cele două țări, dar și de la dorința de a aduce un plus de forță și coerență reprezentării pe scena internațională.

„De asta aș trimite cântăreții care să arate ca noi și Moldova suntem aceeași țară. Măcar în prime time-ul televiziunilor publice din Europa, publicul să afle că există două țări cu aceeași limbă, despărțite de o graniță.

Dacă tot nu e despre muzică, să folosim festivalul intereselor noastre. Aș trimite un artist comun, un româno-moldovean, un Cuza al Eurovisionului, care să arate că suntem o țară mare ruptă în două. Puțini mai știu acest lucru în Europa și Eurovision ar putea să arate asta”, a mai menționat Dan Negru.

Privind în urmă, iată care au fost performanțele remarcabile ale artiștilor români care au făcut istorie la Eurovision. Luminița Anghel & Sistem au obținut locul al treilea la Kiev, în 2005, o performanță egalată ulterior de Paula Seling și Ovi, la Oslo, în 2010. De asemenea, Mihai Trăistariu a impresionat Europa cu piesa „Tornero”, clasându-se pe locul 4 la Atena, în 2006.

