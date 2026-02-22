De-a lungul timpului, Dan Negru a fost una dintre vocile puternice ale divertismentului românesc și un martor direct al transformărilor prin care a trecut industria muzicală. Fost prezentator al preselecțiilor naționale Eurovision de la TVR, acesta privește astăzi cu mult scepticism unul dintre cele mai cunoscute concursuri muzicale din lume – Eurovision Song Contest.

Dan NegruIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Ce crede Dan Negru despre Eurovision

Într-o declarație pentru click.ro, Dan Negru a vorbit deschis despre dezamăgirea sa față de direcția în care a ajuns competiția. În opinia lui, Eurovisionul nu mai este de mult un concurs în care vocile și performanțele muzicale sunt criteriul principal de jurizare.

Anul acesta, competiția internațională se va desfășura la Viena, în perioada 12–14 mai, iar România urmează să își desemneze reprezentantul pe 4 martie, în cadrul selecției organizate de TVR. Cu toate acestea, Dan Negru spune că entuziasmul de altădată a dispărut, fiind înlocuit de o competiție tot mai puțin axată pe muzică. „Am prezentat preselecțiile Eurovision în anii 2000, dar acum e un festival care promovează diversitatea sexuală și strategii geopolitice. Nu mai e de mult timp despre muzică”, spune el.

Dan Negru: „Aș trimite cântăreții care să arate că noi și Moldova suntem aceeași țară”

Mai mult, prezentatorul a venit și cu o propunere neașteptată pentru edițiile viitoare ale concursului: un singur artist care să reprezinte atât România, cât și Republica Moldova. Ideea sa pornește de la apropierea culturală și muzicală dintre cele două țări, dar și de la dorința de a aduce un plus de forță și coerență reprezentării pe scena internațională.

„De asta aș trimite cântăreții care să arate ca noi și Moldova suntem aceeași țară. Măcar în prime time-ul televiziunilor publice din Europa, publicul să afle că există două țări cu aceeași limbă, despărțite de o graniță.

Dacă tot nu e despre muzică, să folosim festivalul intereselor noastre. Aș trimite un artist comun, un româno-moldovean, un Cuza al Eurovisionului, care să arate că suntem o țară mare ruptă în două. Puțini mai știu acest lucru în Europa și Eurovision ar putea să arate asta”, a mai menționat Dan Negru.

Privind în urmă, iată care au fost performanțele remarcabile ale artiștilor români care au făcut istorie la Eurovision. Luminița Anghel & Sistem au obținut locul al treilea la Kiev, în 2005, o performanță egalată ulterior de Paula Seling și Ovi, la Oslo, în 2010. De asemenea, Mihai Trăistariu a impresionat Europa cu piesa „Tornero”, clasându-se pe locul 4 la Atena, în 2006.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un șofer cu permisul suspendat, prins la volanul unui Audi de 50.000 de euro furat din Italia. Polițiștii l-au reținut în Bihor
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut prin momente cumplite, dar acum totul pare doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut prin momente cumplite, dar acum totul pare doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
GSP.RO
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
GSP.RO
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
Parteneri
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Problema care împiedică drumul nou construit în Munții Baiului să rezolve coșmarul de pe Valea Prahovei: orașul Câmpina
Știri România 14:00
Problema care împiedică drumul nou construit în Munții Baiului să rezolve coșmarul de pe Valea Prahovei: orașul Câmpina
Un șofer cu permisul suspendat, prins la volanul unui Audi de 50.000 de euro furat din Italia. Polițiștii l-au reținut în Bihor
Știri România 13:58
Un șofer cu permisul suspendat, prins la volanul unui Audi de 50.000 de euro furat din Italia. Polițiștii l-au reținut în Bihor
Parteneri
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Adevarul.ro
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Andrei Borza semnează! Giovanni Becali a făcut anunţul: “Ne-am întâlnit, oferta este civilizată!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Borza semnează! Giovanni Becali a făcut anunţul: “Ne-am întâlnit, oferta este civilizată!”. Exclusiv
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Gabriela Cristea a explicat cum își pot cumpăra românii case de vacanță în Italia: „Mare atenție”. Ce trebuie să știi înainte de investiție
Stiri Mondene 13:20
Gabriela Cristea a explicat cum își pot cumpăra românii case de vacanță în Italia: „Mare atenție”. Ce trebuie să știi înainte de investiție
Dan Negru și-ar dori ca un singur artist să reprezinte atât România, cât și Republica Moldova la Eurovision: „Publicul să afle că există două țări cu aceeași limbă”
Stiri Mondene 12:18
Dan Negru și-ar dori ca un singur artist să reprezinte atât România, cât și Republica Moldova la Eurovision: „Publicul să afle că există două țări cu aceeași limbă”
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Domeniile în care absolvenţii români îşi găsesc cel mai uşor un loc de muncă
ObservatorNews.ro
Domeniile în care absolvenţii români îşi găsesc cel mai uşor un loc de muncă
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Libertateapentrufemei.ro
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Parteneri
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
GSP.ro
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
GSP.ro
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
Parteneri
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Mediafax.ro
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Ce a adus participarea României la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Nu am fost izolaţi. E prematur să vorbim de o vizită a lui Mark Rubio în România”
Politică 08:47
Ce a adus participarea României la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Nu am fost izolaţi. E prematur să vorbim de o vizită a lui Mark Rubio în România”
Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos”
Politică 21 feb.
Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Târnovanu, out de la echipa naţională?! Reacţia FRF după ce portarul a devenit rezervă la FCSB: “Este greu!”
Fanatik.ro
Târnovanu, out de la echipa naţională?! Reacţia FRF după ce portarul a devenit rezervă la FCSB: “Este greu!”
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat