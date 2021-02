Cine este Dan Șucu, jurat la „Imperiul Leilor 2021”. „Idealul ar fi un produs în care să pot să investesc alături de noul meu partener”

Afacerea pornită de la zero s-a dezvoltat de la an la an, reușind să devină un imperiu al mobilei.

Dan Șucu este creatorul și proprietarul Mobexpert, care reprezintă cel mai important brand de mobilă de la noi din țară.

„Cred că este timpul ca din ce în ce mai mulți antreprenori din România să facă propagandă pentru ideea de antreprenoriat.

Cu cât mai mulți tineri vor porni o afacere și vor fi independenți, cu atât mai bine ne va fi tuturor. Mi-ar plăcea să descopăr o afacere care să se transforme într-un produs, într-un serviciu, pe care să-l poți marketa imediat.

Idealul ar fi un produs în care să pot să investesc alături de noul meu partener și care să fie pe piață în cât mai scurt timp din clipa în care am decis sau chiar pe perioada în care acest show o să fie pe post. Am un milion de sfaturi pentru cei care vin în emisiune, dar după atâția ani de afaceri am și capacitatea de a sintetiza.

Există o singură calitate pe care trebuie să o aibă un antreprenor: încrederea în sine. Ca să poți să reușești este foarte puțin probabil să o faci din prima încercare: vei cădea, te vei ridica de multe ori, dar într-un final vei reuși”, a spus acesta despre participarea la show.

Noul sezon „Imperiul Leilor” începe miercuri seară, de la 20.30, la PRO TV. 5 investitori puternici intră în Imperiu pentru a inspira și susține idei și businessuri care au nevoie de finanțare.

Ce se va întâmpla în prima ediție „Imperiul leilor”

În următoarele 13 săptămâni, cinci dintre cei mai de succes lideri de business din România vor putea fi motivul pentru care zeci de antreprenori aspiranți vor ajunge să-și trăiască visurile sau se vor trezi la realitate. Au fler, experiență, răbdare, mult suflet și mulți bani de investit. Însă doar în afacerea potrivită.

În prima ediție, Dan Șucu, Cristina Bâtlan, Mohammad Murad, Bogdan Micu și Dragoș Petrescu vor avea în fața lor idei de afaceri care ar putea îmbunătăți viața noastră de zi cu zi, tineri antreprenori cu produse și servicii inovative, business-uri care salvează mii de vieți, dar și planuri de finanțare nerealiste.

Unul dintre concurenți va cere o investiție pentru ideea lui, promițându-le leilor un profit care nu are nicio legătură cu realitatea.

„Din ce am înțeles în clipa de față, există o marjă foarte bună de profit, dar acest lucru nu este deloc dovedit. Este doar afirmat!

Nu am cum să verific dacă lucrurile astea sunt reale sau nu!”, îi va spune Dan Șucu în mijlocul negocierii. Dacă acesta va risca și îi va oferi finanțarea sau dacă se va retrage, vedem miercuri seară.

