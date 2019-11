Dacă viața ta profesională a fost una de succes, pe plan personal nu ai fost mereu fericită. Cum se face că o femeie inteligentă și fru­moasă ca tine a avut parte de eșec în căsnicie… de două ori?

Eu nu-l privesc ca pe un eșec. Pentru mine, e o mare realizare faptul că am putut să spun „stop!“. Cred că cinci ani de zile am tot încercat, și pentru mine e un mare succes. Deci atât de fericită cum sunt acum, pe plan perso­nal vorbind, n-am mai fost de când am plecat de acasă din liceu. Sunt atât de liberă și în sfârșit fericită!

Dana Războiu

La noi, celebritățile se feresc să vor­bească deschis despre problemele din viața personală, dar tu ai fă-cut-o, în pofida presiunilor… Mai întâi, despre violența domestică a primului soț, iar apoi, despre infi­delitatea celui de-al doilea, și ai fă­cut-o și pe Instagram. Cât timp ți-a luat să-ți faci curaj?

Nu știu dacă am vorbit despre asta pe Instagram, dar am spus că rămân cu copiii mei, că eu cu copiii suntem o fa­milie unită și că o să ne fie bine, de acum înainte. Asta e adevărat. Se în­tâmplă ceva foarte interesant… Foarte, foarte multe femei îmi scriu mesaje și mă întreabă cum am găsit curajul. Că-ți trebuie puțin curaj să rămâi fe­meie singură cu doi copii, nu e ușor. Sunt femei care vor să facă și ele pasul ăsta și-mi spun: „Cum ai găsit curajul, că eu nu-ndrăznesc?“. Cel mai greu e până iei decizia. În momentul în care ai luat decizia, totul e foarte simplu și cumva se deschid uși și se aliniază pla­nete, totul curge așa cum trebuie să curgă. Eu mai am o idee care mi-a îmbunătățit viața. Când îți este foarte foarte greu, înseamnă că nu mergi pe drumul cel bun. Viața trebuie să curgă lin și ușor, și așa poți să știi dacă deci­zia pe care o iei e bună sau nu.

Recomandări Suferințele provocate de falimentul RADET. Are 88 de ani, Parkinson și cancer pulmonar și se luptă cum poate cu frigul din casă

Inițial, ți s-a părut degradant, umili­tor să recunoști că ai o problemă și ai încercat să lași impresia că totul e OK? Încerc să înțeleg mecanismul pentru care o femeie independentă e dispusă să suporte așa ceva…

Știi cum e… Orice om e tentat să po­vestească lucrurile plăcute și frumoase din viața lui. Alea neplăcute le lăsăm pentru cabinetul psihologului sau pen­tru prietena din copilărie cu care stăm și povestim. Nu știu dacă e bine sau e rău asta, cumva e firesc, pentru că și a ne întâlni și a povesti numai ce nu ne place în viața noastră nu cred că ne ajută la nimic. În afară de faptul că ne descărcăm, nu ne ajută după aceea. Cuvintele au energia lor și fiecare cu­vânt negativ pe care îl folosim – am citit asta recent și cred – are nevoie de 7 cuvinte pozitive după aceea, ca să se anuleze energia negativă cu vibrație joasă. Eu lucrez foarte mult cu mine acum și sunt într-o relație minunată cu mine însămi. Cuvintele cu energie pozitivă sunt „iubire“, „dragoste“, „curaj“, „Dumnezeu“. Toate cuvinte­le astea ne fac viața mai bună. Deci, dacă vreți să aveți o viață mai bună, folosiți cuvinte cu vibrație înaltă și viața vi se schimbă câte-un pic, câte-un milimetru. Viața trebuie schimbată câte-un milimetru.

Recomandări Un tânăr a obținut în instanță recalcularea mediei din liceu. Ionuț Andrei s-a reprezentat singur și-a făcut dreptate

Recomandări Grădiniță mutată în sediul Primăriei Sector 5! Copiii au fost plimbați și printr-o clădire de birouri

Până la urmă, și Angelina Jolie a divorțat… Cum a fost pentru tine să realizezi că omul de lângă tine nu e ce trebuie?

Mi-a luat cinci ani să divorțez. N-am făcut-o peste noapte. Singurul regret e că n-am divorțat acum cinci ani. Deci, dacă e să am un regret, e că n-am fă­cut-o mai demult.

Coperta VIVA! decembrie

Tu ai simțit că-ți este infidel? Ce te-a determinat să iei decizia asta?

Eu am simțit că nu mai pot, că mi-e din ce în ce mai greu și că nu trăiesc conform valorilor mele. Și una dintre valorile mele este integritatea, în care eu cred. Știți ce înseamnă a fi integru? Integritate înseamnă să faci ce spui că faci. De exemplu, dacă ne dăm o întâl­nire, să vin la întâlnirea aia și să nu întârzii. Dacă întârzii, să dau un tele­fon, dacă nu pot să vin la întâlnire, să sun să reprogramez. Asta înseamnă integritate. Dacă spun că ajut pe cine­va, chiar să-l ajut. Dacă nu pot să-l ajut, să nu-i promit că-l ajut. Deci as­ta-i integritate, și integritate și față de noi înșine, nu neapărat în raport cu alte persoane. Ori, cât timp noi trăim în valorile noastre, fiecare poate să-și facă o listă de trei-patru valori perso­nale, iar dacă-ți încalci acele valori personale, poți să păcălești pe cine vrei că ți-e bine, că tu știi că nu ți-e bine.

De fapt, în relația asta care a deve­nit toxică până la urmă de ce ai stat? De dragul copiilor?

De dragul copiilor, de teamă că nu mă descurc singură, gândindu-mă că poa­te pentru copii e mai bine, până la urmă, și mi-am dat seama că nu, dar mi-a luat ceva să-mi dau seama de asta. E adevărat că și copiii au mai crescut între timp.

Copiii cum au reacționat?

Acum, suntem foarte, foarte fericiți, foarte liniștiți și foarte bine. În casă, ascultăm muzică, e o atmosferă din

aia bună, cum probabil ar trebui să fie în orice familie. O atmosferă de liniște, de pace, iar în liniște și pace poți să înflorești, poți să crești, poți să te dezvolți. Și ei, copiii, și eu, adultul, pentru că și adulții trebuie să se dez­volte, nu numai copiii.

Deci ei au înțeles care a fost situația și au o relație bună, bănuiesc, cu tatăl lor.

Da, da! Absolut. Sunt băieți și au nevoie de modele masculine în viața lor. Cum își aleg ei modelele masculine eu pot doar să le sugerez, nu pot să le impun. Fiecare își alege modelul cum vrea…

Foto: Oltin Dogaru

GSP.RO Ce i-a cerut Țiriac lui Iohannis: „M-am dus ca un olog cu șapca în mână la el!”

HOROSCOP Horoscop 27 noiembrie 2019. Gemenii revin în atenția celor dragi