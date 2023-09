„Ieri m-am bucurat că am putut ajunge la lansarea cărții lui Cristian Mungiu – Tania Ionașcu, bunica mea. A fost o seară emoționantă, care m-a făcut să mă gândesc la bunica mea din partea mamei, căreia îi spuneam Baica.

Din păcate, nu am rămas cu foarte multe povești despre trecutul ei, deși am avut o relație foarte apropiată. Neșansa a fost că atunci când eu am ajuns suficient de mare cât să fiu conștientă de trecerea timpului, ea să se fi îmbolnăvit, amintirile ei fiind una câte una furate de Alzheimer.

Așa că, de fiecare dată când ne întâlneam, efectiv încercam să smulg cât mai multe povești de la ea rămase încă vii. Era o femeie cultă – făcea traduceri din franceză, engleză, rusă, ocupase o poziție importantă la Editura Militară”, a povestit Dana Rogoz pe Instagram.

„Așadar, vorbiți cu bunicii voștri, cu părinții voștri. Căci timpul ăsta pe care îl avem la dispoziție împreună nu e nelimitat”, a transmis actrița.

Dana Rogoz revine pe micile ecrane

După ce și-a făcut debutul în calitate de regizor la festivalul Anonimul, Dana Rogoz revine pe micile ecrane în serialul Groapa. Din toamnă, mai exact de pe 16 septembrie, de la ora 20.00, PRO TV va difuza în fiecare sâmbătă serialul Groapa. Vedeta a dezvăluit detalii despre rolul ei.

„M-am bucurat foarte mult, pentru că e distribuție absolut minunată, mă bucur să revin așa, ca actriță într-un serial regizat și alături de o echipă de actori fabuloși.

Efectiv m-am întors într-o echipă super entuziastă, care face cu pasiune chestia asta, care se implică foarte mult, este o bucurie. Este și o provocare profesională și o bucurie reală că am șansa să găsesc oameni cu chef de a face lucrurile bine”, a declarat Dana Rogoz pentru Impact.

