Dana Rogoz, vacanță cu familia în Laponia, la -16 grade. Cum a reacționat băiatul ei când l-a întâlnit pe Moș Crăciun

Pe 27 noiembrie, la ora patru dimineața, întreaga familie era în aeroport. Până în Laponia au avut drum lung. „Am făcut deja 2 zboruri din 3 pe ziua de azi. Radu și cu mine am dormit doar vreo 2 ore, căci am putut să ne ocupăm de bagaj abia după ce i-am adormit pe cei doi. La 4:30 eram deja în aeroport la noi. Am zburat spre Helsinki, cu escală în Munchen. Iar de aici urmează să zburăm în câteva ore spre Rovaniemi”, le-a dezvăluit vedeta fanilor săi pe rețelele de socializare.

Au ajuns sănătoși la destinație, iar aventura a început. Vlad, fiul ei de 7 ani, complet echipat, s-a bucurat de zăpadă, în timp ce Lia, surioara lui, a stat în căruciorul echipat cu schiuri. „Am intrat într-o poveste! Începând cu zborul de la Helsinki spre Rovaniemi care era plin de copii, dar și de părinți cu căciuli de elf pe cap, și până la scârțâitul zăpezii de sub picioare … totul e o poveste!

Suntem cazați într-una dintre căsuțele pe care le vedeți în spatele nostru, răsfirate într-o pădure cu brazi înalți. Acum sunt -16 grade, dar echipamentul rezistă! Copiii sunt efectiv împachetați în straturi peste straturi de haine. Și ce poate fi mai simpatic (și util pe zăpadă) decât căruciorul Liei care are schiuri! Azi ne îndreptăm spre Casa lui Moș Crăciun”, a mai transmis vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

S-au plimbat cu sania trasă de reni, au văzut aurora boreală, dar cel mai emoționant moment a fost întâlnirea cu Moș Crăciun, căruia i-au scris și o scrisoare pe care au lăsat-o în Laponia.

Vlad, băiatul actriței, a fost cel mai fericit. „L-am întâlnit! ❤ Și i-am mulțumit pentru toată magia pe care a adus-o în viață noastră. Ne-a spus „bună dimineață” și ne-a urat „O viață bună!” în română! „E normal, mama, să știe toată limbile, că citește toate scrisorile, îți dai seama…” mi-a explicat Vlad. A fost foarte emoționant”, a transmis Dana Rogoz în dreptul imaginii postate pe Instagram în care apar Moș Crăciun și întreaga ei familie.

