Întreaga călătorie a fost o adevărată aventură pe șine, care a inclus 6 trenuri din București până în Sicilia și momente speciale alături de familie.

Dana Rogoz: „La ora 8 dimineața, trenul nostru era suit pe vapor!”

Pentru a se bucura din plin de momentul traversării Strâmtorii Messina, Dana Rogoz și familia ei au planificat plecarea foarte atent.

„Am călătorit cu singurul tren din Europa care se suie pe un feribot! Am plecat din Roma cu InterCity Notte 1959 la ora 23:52 către Palermo. Am ales intenționat o plecare la o oră mai târzie, pentru ca traversarea Strâmtorii Messina, în prezent singurul loc unde trenuri de pasageri regulate sunt urcate efectiv, cu vagoanele și călătorii în ele, pe un feribot, să ne prindă la o oră decentă. Așadar, pe la ora 8 dimineața trenul nostru era suit pe vapor!”, a povestit Dana Rogoz.

dana rogoz vacanta cu trenul prin Europa (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7


Traversarea pe apă a fost scurtă, dar plină de farmec, iar vedeta a povestit cu umor cum a decurs micul dejun.

„Traversarea durează vreo 30 – 45 minute maxim. Poți rămâne în tren sau poți coborî pe vapor, cum am făcut noi. Bine, ambițioși din fire, ne propusesem să luăm și micul dejun pe feribot, dar n-am avut timp suficient, așa că ne-am întors cu mâncarea noastră, cumpărată dintr-un supermarket al gării din Roma, înapoi în tren.”

Reuniune de familie la Roma

Călătoria a avut și o miză emoțională pentru familie. La Roma s-au întâlnit cu fratele cel mare al copiilor, care își dorea de mult timp să încerce acest traseu.

„La Roma ne-am întâlnit și cu Barbu, fratele cel mare al lui Vlad și al Liei, care își dorea de mult să facă această traversare celebră cu trenul pe feribot. Drept urmare, în fața gării din Palermo, avem prima fotografie în formulă completă”, a adăugat actrița.

Pe lângă impresiile de vacanță, Dana a oferit și câteva detalii tehnice foarte utile pentru oricine își dorește să facă o astfel de călătorie în Italia. „Important de menționat: același tren 1959 călătorește și spre Catania. Vagoanele se separă chiar pe feribot. Apoi unele își continuă drumul spre Palermo, altele, pe coastă, înspre sudul insulei. Iar acest tren este pe lista celor care funcționează și în timpul grevelor, așadar n-am avut probleme, deși s-a nimerit să călătorim în plină grevă în Italia. Biletele le-am cumpărat prin aplicația Trenitalia cu vreo săptămână înainte de a pleca din România,” a povestit Dana Rogoz.

Foto: Instagram

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